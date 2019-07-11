影／他子彈擦頭死離逃生 不怕惡徒怕接家人擔心電話

2019-07-11 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



昨晨警方在嘉義山區與槍擊要犯陳宏宗開槍駁火，陳頭部中彈當場斃命，保一總隊維安特勤許姓隊員遭流彈擊中，所幸頭盔保護，頭部離奇擦傷無礙。許員今受訪表示，人家說勇者無懼，但他最難面對家人打來的電話，記得父親電話那頭擔心詢問，「你人還好嗎？」，讓他揪心趕快回話，「我沒事、沒事」。

昨晨警方為圍捕火力強大的槍擊要犯陳宏宗，刑事局中打等單位出動32名警力部屬，槍戰一觸即發，從陳頑抗開槍襲警，到陳頭部中彈倒地不起，前後過程僅10秒鐘，但流彈波及特警許員與持盾牌的鄭員，許員左耳上方頭部遭一顆流彈劃過，奇蹟式的只有輕傷，另鄭員盾牌留有彈痕，沒有受傷。

許員當下知道頭部遭受重擊，但無心多想是否中彈，立即下車支援夥伴，今天他事後回想，也不覺得害怕；許員說，人家說勇者無懼，但他最難面對的是家人打來的電話，昨天父親打來電話，話語中充滿擔憂「你人還好嗎？」，他揪心趕緊報平安，「爸，我沒事、沒事」。