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影／他子彈擦頭死離逃生 不怕惡徒怕接家人擔心電話

2019-07-11 18:18聯合報 記者林佩均╱即時報導

昨晨警方在嘉義山區與槍擊要犯陳宏宗開槍駁火，陳頭部中彈當場斃命，保一總隊維安特勤許姓隊員遭流彈擊中，所幸頭盔保護，頭部離奇擦傷無礙。許員今受訪表示，人家說勇者無懼，但他最難面對家人打來的電話，記得父親電話那頭擔心詢問，「你人還好嗎？」，讓他揪心趕快回話，「我沒事、沒事」。

昨晨警方為圍捕火力強大的槍擊要犯陳宏宗，刑事局中打等單位出動32名警力部屬，槍戰一觸即發，從陳頑抗開槍襲警，到陳頭部中彈倒地不起，前後過程僅10秒鐘，但流彈波及特警許員與持盾牌的鄭員，許員左耳上方頭部遭一顆流彈劃過，奇蹟式的只有輕傷，另鄭員盾牌留有彈痕，沒有受傷。

許員當下知道頭部遭受重擊，但無心多想是否中彈，立即下車支援夥伴，今天他事後回想，也不覺得害怕；許員說，人家說勇者無懼，但他最難面對的是家人打來的電話，昨天父親打來電話，話語中充滿擔憂「你人還好嗎？」，他揪心趕緊報平安，「爸，我沒事、沒事」。

許員說，這次任務能將傷害降到最低，除了團隊合作，他認為老天爺有幫忙，槍擊地點湊巧在嘉義，他是嘉義人，冥冥中殉職的嘉義鐵警李承翰「有默默相助」，讓他相當感激。並語帶哽咽感謝全體國民支持警察強力執法，「真的…謝謝」，許員舉手敬禮。

特警許員比出槍戰過程中，流彈擊中頭盔位址。記者林佩均／攝影
特警許員比出槍戰過程中，流彈擊中頭盔位址。記者林佩均／攝影
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特警許員向內政部長徐國勇說明槍戰過程中，流彈擊中頭部頭盔。記者林佩均／攝影
特警許員向內政部長徐國勇說明槍戰過程中，流彈擊中頭部頭盔。記者林佩均／攝影
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特警許員比出槍戰過程中，流彈擊中頭盔位址。記者林佩均／攝影
特警許員比出槍戰過程中，流彈擊中頭盔位址。記者林佩均／攝影
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嘉義槍擊
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