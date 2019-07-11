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「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

警強力後踹破門 查獲高雄賭博機房發大財

2019-07-11 17:45聯合報 記者林伯驊╱即時報導

刑事局南打偵三隊獲報有賭博網站提供運彩、百家樂等線上下注，警方掌握機房藏身高雄美濃區的透天厝，上周三發動搜索，踹破大門直搗裡面，逮捕正分別使用電腦的8名男子。經統計該網站上線3個月會員已破千人，全案依賭博罪嫌送辦，橋頭地檢署訊後，命令主嫌吳姓男子5萬元等全數交保，目前此網站已關閉。

警方查出，25歲吳姓男子架設網站並招募古、洪、黃、林、張、陸、張7人協助行銷、管理會員及客服等工作，會員需先儲值才能下注，從網站首頁能連結到各式賭博，舉凡各種職業球類運動、百家樂、線上吃角子老虎機都有。

南打偵三隊網路巡邏發現此網站疑有不法，與高市刑大、旗山分局共成立專案小組，循線追查機房設在美濃區三層樓透天厝，上周三大批警力前往，發現一樓出租給當舖，僅有一側門出入，荷槍實彈警以「後踢」方式俐落踹開門，衝入後在2、3樓發現吳嫌等8人，當時正在操作電腦「上班」，一陣錯愕全遭逮捕。

警方還在屋內發現供奉金雞母、發財金，嫌犯疑似也希望獲保佑「發大財」，查緝員警看到覺得傻眼。

警方扣得電腦13台、手機16支、點鈔機等證物，還發現網站提供投注教學、明牌進以慫恿賭客大量下注，據初步統計，會員已破千人，且光1個月投注金就破億元。吳嫌等人對犯行也沒否認，檢方訊後命令吳嫌5萬元交保，其餘7人也都交保。

警方後踢方式破門進入賭博機房。記者林伯驊／翻攝
警方後踢方式破門進入賭博機房。記者林伯驊／翻攝
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警方查扣電腦等證物。記者林伯驊／翻攝
警方查扣電腦等證物。記者林伯驊／翻攝
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賭博美濃
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