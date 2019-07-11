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影／徐國勇兩度鞠躬向勇警致敬 全力支持警使用槍械

2019-07-11 17:05聯合報 記者林佩均╱即時報導

內政部長徐國勇與警政署署長陳家欽今天下午到刑事局中打駐地，表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰34名有功人員，徐致詞兩度向台下英勇的員警鞠躬致敬，並強調他身為部長，「全力支持警察，警察使用槍械是為了維護社會治安」，坐在旁邊的陳家欽也點頭表達認同。

「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功受獎人員，今天下午3點在刑事局中打駐地3樓禮堂舉行，受獎人員包含，頭部險中彈的許姓隊員在內維安特勤12名、中打18名與雲林縣警局4名有功人員，徐國勇逐一與勇警握手頒獎、合影留念。

徐國勇一致詞就代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與全體國民向台下英勇的警察弟兄一鞠躬感謝，警政署長陳家欽也起身鞠躬致敬。

徐國勇表示，英勇的警察為維護社會治安不顧自己的性命，將不法之徒繩之以法，讓社會安居、讓我們樂業。

他看到槍擊要犯陳宏宗2年前在雲林果菜市場槍擊的凶狠，去年台南員警想幫助他，陳竟拔槍朝員警開槍，可見陳的凶狠。

這次緝捕陳宏宗行動，員警立即拔槍反擊，徐國勇肯定員警大膽使用警械維護社會治安，且強調他身為內政部長，「我們全力支持警察，警察使用槍械是為了維護社會治安，讓社會治安平和，我們才能安居樂業」，再度鞠躬致謝。

內政部長徐國勇(站者)表示，全力支持警察使用槍械。記者林佩均／攝影
內政部長徐國勇(站者)表示，全力支持警察使用槍械。記者林佩均／攝影
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內政部長徐國勇(中)表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功員警。記者林佩均／...
內政部長徐國勇(中)表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功員警。記者林佩均／攝影
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內政部長徐國勇(中)表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功員警。記者林佩均／...
內政部長徐國勇(中)表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功員警。記者林佩均／攝影
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內政部長徐國勇(中)表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功員警。記者林佩均／...
內政部長徐國勇(中)表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功員警。記者林佩均／攝影
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內政部長徐國勇(左)表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功員警，許姓特警(右...
內政部長徐國勇(左)表揚「0710圍捕槍擊要犯陳宏宗」槍戰有功員警，許姓特警(右)頭部險中彈、死裡逃生。記者林佩均／攝影
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內政部長徐國勇(中)與警政署長陳家欽(右)向台下勇警鞠躬致敬。記者林佩均／攝影
內政部長徐國勇(中)與警政署長陳家欽(右)向台下勇警鞠躬致敬。記者林佩均／攝影
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警察徐國勇槍擊
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