親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警匪槍戰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

亞泥礦權展延20年案被撤銷 太魯閣居民獲勝訴

日職／王柏融被下放二軍 至少錯過20場比賽

蓋佛堂、假賑災詐財5億？他自稱大活佛遭國際刑警通緝

2019-07-11 15:59聯合報 記者李奕昕╱即時報導

陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財，20年來得手5億元，超過400人受害，遭國際刑警組織通緝，刑事局拘提陳與其妻子，依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦，檢方令陳100萬元交保，夫妻均限制住居及出境。

警方調查，陳姓男子（63歲）1992年起自稱大活佛，在台中市崇德路成立道場，活動範圍遍及大陸、香港、泰國、法國、美國及加拿大，吸收當地華人為信徒，以添福報名義索取奉獻金，其陳姓妻子（49歲）也被信徒當作「師母」供養。

據被害人說法，陳在傳教書籍中謊報年齡，製造因修行「駐顏有術」的假象，透過道場經營傳銷公司，2年前宣稱要在泰國興建佛堂，誘使信徒以紅包袋裝現金面交捐獻，趁大陸四川汶川大地震，以賑災名義，請信徒認購「佛法加持」的淨水器、能量筆及保健食品。

刑事局偵七大隊第二隊追查，本月8日搜索陳的道場及住處，拘提陳及其妻子；陳否認詐欺，稱遭有心人士抹黑陷害，他未收錢蓋佛堂，因大陸賑災帳戶已關閉，打算把錢用來做公益。

據調查，陳曾被泰國警方通知到案，後續未出庭，去年6月遭國際刑警組織發布紅色通緝，去年1月起陸續有32名大陸人來台報案，財損合計2億4000萬元，被害人向警方提供「自救會」資料，高達403人連署，財損約5億元。

刑事局根據泰國警方提供情資，查證陳未在當地建佛堂，搜索道場及住處查扣台幣、人民幣、泰銖、美金、日幣、歐元、港幣等大量現金，金額4000多萬元，查扣存有2000萬元的帳戶及多筆房產與土地，合計財產逾2億元。

陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財...
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財，刑事局拘提陳與其妻子究辦。記者李奕昕／翻攝
分享
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財...
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財，刑事局拘提陳與其妻子究辦。記者李奕昕／攝影
分享
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財...
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財，刑事局拘提陳與其妻子究辦。記者李奕昕／攝影
分享
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財...
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財，刑事局拘提陳與其妻子究辦。記者李奕昕／攝影
分享
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財...
陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財，刑事局拘提陳與其妻子究辦。記者李奕昕／翻攝
分享

泰國通緝
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

霸王衣爭議 女星王思佳告贏服飾業者

2019-07-11 15:50

馬英九被控洩密案 高院更一審12日宣判

2019-07-11 15:04

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25

煤炭貿易商詐貸9億元 負責人遭聲押禁見

2019-07-11 12:29

鐵路勇警遭殺乘客「見死不救」？ 她淚PO全程反轉真相

2019-07-11 09:53

酒醉男要敬酒被攔阻 朝友胸口猛刺4刀

2019-07-11 09:50

摩鐵勒斃女伴 電前妻「下個就是妳」

2019-07-11 00:12

轉傳蘇貞昌擲筆影片 調局主管被拔官

2019-07-11 00:02

除夕殺6親友 2年首見判死定讞

2019-07-10 23:55

身邊掉1包海洛因他認買毒 結果警白忙一場

2019-07-10 21:42

台中市長盧秀燕探視受虐女嬰 成立捐款專戶

2019-07-10 19:00

煤炭貿易商詐貸9億元 負責人遭約談

2019-07-10 17:48

轉傳蘇貞昌摔筆影片 高雄市調處副處長改派非主管職

2019-07-10 17:31

燒死6家人判死刑定讞 翁仁賢曾嗆：追殺你們幾個輪迴

2019-07-10 16:44

兩年來首例！除夕夜燒死6家人 凶手翁仁賢今判死刑定讞

2019-07-10 16:39

被控外流湯底配方 「巴蜀香」離職員工：外包裝就有寫

2019-07-10 16:12

19歲小鮮肉急送友就醫出車禍 遭撞休旅車衰吃罰單

2019-07-10 16:10

人夫趴引擎蓋挽留外遇妻 小王命朋友狂飆害他頭破慘死

2019-07-10 16:05

查蘇揆摔筆影片造假 葉毓蘭：找元兇即可，放過手殘族

2019-07-10 16:01

「鐵鎚敲殺外婆」弒親三屍命案 逆孫判無期徒刑

2019-07-10 14:50

鐵路刺警案：提高見警率 反應過度還是痛定思痛？

2019-07-10 14:42

蘇揆在告別式擲筆引議論 警方約談新北詹姓工程師

2019-07-10 13:25

超高效率！男造假蘇貞昌摔筆影片 警2天通知到案

2019-07-10 12:52

以為摸黑沒人知…難逃紅外線 海巡署逮違規漁船

2019-07-10 12:22

馬來西亞ANB&M101吸金1.3億 北檢起訴5人

2019-07-10 11:01

屁小孩佯賣權利車詐財 膽子大了持刀搶BMW車主

2019-07-10 11:01
看更多

熱門文章

鐵路勇警遭殺乘客「見死不救」？ 她淚PO全程反轉真相

2019-07-11 09:53

疑缺錢花用 約女到摩鐵逼問提款密碼再勒斃

2019-07-10 20:46

兩年來首例！除夕夜燒死6家人 凶手翁仁賢今判死刑定讞

2019-07-10 16:39

下雨天台南新營民宅火警 消防局：患者救出意識模糊

2019-07-10 17:11

獨／比林志玲還嗲！酒店妹叩客新招 獻「聲」讓人超酥麻

2019-07-11 08:48

外籍女徘徊蘇花懸崖邊 警消頂烈陽苦勸11小時仍僵持

2019-07-10 17:31

嬰兒小被圖案超吸睛 看到的網友都喊餓

2019-07-10 17:09

業績首見衰退！館長心痛仍宣布：全體員工8月加薪

2019-07-11 11:17

翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇

2019-07-10 17:08

男大學生墾丁溺水失蹤 海空持續擴大搜尋

2019-07-10 18:39

曾被陳宏宗槍擊三槍逃過死劫 前所長王者音：因果報應

2019-07-10 16:41

燒死6家人判死刑定讞 翁仁賢曾嗆：追殺你們幾個輪迴

2019-07-10 16:44

「像養隻狼在家」色堂哥趁堂弟回軍營 硬上堂弟女友

2019-07-11 08:50

救起摔懸崖外籍女學生 花蓮馬拉松救援18小時終落幕

2019-07-11 09:58

瘦男硬拉壯女野外嘿咻 她怒控：沒戴套硬跨到我身上

2019-07-10 16:50

撞上側翻逆向而來的水泥車 駕駛被依過失致死送辦

2019-07-10 18:01

翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19

氣炸鍋可以做出乾燥花？ 網笑：花椰菜氣炸了

2019-07-10 21:31

撿回一命！要犯陳宏宗子彈在頭盔跑半圈 特警僅擦傷

2019-07-10 16:43

R P中間塞鐵軌 鐵警警徽神似R.I.P

2019-07-10 17:24

影／74歲老婦騎車摔傷 路人撐傘關懷

2019-07-11 12:11

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

2019-07-11 00:05

法官認定太像了 迪士尼「小公主蘇菲亞」商標恐撤

2019-07-10 19:22

撿到門鑰匙沿路試開 發現屋住妙齡女竟想性侵

2019-07-11 14:10

追捕襲警犯 警埋伏山區半年吃足苦頭

2019-07-11 01:22

轉傳蘇貞昌擲筆影片 調局主管被拔官

2019-07-11 00:02

運將佯以免費載送性侵女子 得逞後告知明天要再來

2019-07-10 21:39

襲警亡命徒 拒捕駁火遭擊斃…一警頭盔中彈「命大」

2019-07-10 23:54

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

台中市長盧秀燕探視受虐女嬰 成立捐款專戶

2019-07-10 19:00

左腳截肢揹不動酒醉女 友人代為揹上床他再上

2019-07-11 07:53

酒後衝突反嗆警 員警噴辣椒水制伏4男

2019-07-11 07:08

拿鋼條放入少女肛門還拍性愛照 男子要賠75萬元

2019-07-11 11:36

身邊掉1包海洛因他認買毒 結果警白忙一場

2019-07-10 21:42

轉傳蘇貞昌摔筆影片 高雄市調處副處長改派非主管職

2019-07-10 17:31

碰！輕熟女走到一半暈眩倒地 3霹靂特警護花送醫

2019-07-11 11:30

飲彈斃命 襲警亡命徒下場都慘

2019-07-11 01:44

檢察官相驗要犯陳宏宗遺體後腦遭槍擊貫穿致死

2019-07-10 17:50

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top