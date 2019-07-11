蓋佛堂、假賑災詐財5億？他自稱大活佛遭國際刑警通緝

2019-07-11 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



陳姓男子自稱達楚尊者二世恆生仁波切，被信徒指控以賑災、建佛堂名義，向各國華人詐財，20年來得手5億元，超過400人受害，遭國際刑警組織通緝，刑事局拘提陳與其妻子，依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦，檢方令陳100萬元交保，夫妻均限制住居及出境。

警方調查，陳姓男子（63歲）1992年起自稱大活佛，在台中市崇德路成立道場，活動範圍遍及大陸、香港、泰國、法國、美國及加拿大，吸收當地華人為信徒，以添福報名義索取奉獻金，其陳姓妻子（49歲）也被信徒當作「師母」供養。

據被害人說法，陳在傳教書籍中謊報年齡，製造因修行「駐顏有術」的假象，透過道場經營傳銷公司，2年前宣稱要在泰國興建佛堂，誘使信徒以紅包袋裝現金面交捐獻，趁大陸四川汶川大地震，以賑災名義，請信徒認購「佛法加持」的淨水器、能量筆及保健食品。

刑事局偵七大隊第二隊追查，本月8日搜索陳的道場及住處，拘提陳及其妻子；陳否認詐欺，稱遭有心人士抹黑陷害，他未收錢蓋佛堂，因大陸賑災帳戶已關閉，打算把錢用來做公益。

據調查，陳曾被泰國警方通知到案，後續未出庭，去年6月遭國際刑警組織發布紅色通緝，去年1月起陸續有32名大陸人來台報案，財損合計2億4000萬元，被害人向警方提供「自救會」資料，高達403人連署，財損約5億元。