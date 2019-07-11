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八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

犯下驚悚弒母案件的林姓女碩士，涉嫌狠踹、持長棍物歐打母親，並延遲報案送醫，導致7旬的老母親多器官損傷死亡。今日士林地方法院再度開庭，林女否認犯行，聲請交保，告訴代理人指出，林女的大舅痛批她，非常過分，親屬都很寒心。

林女至從案發後，僅在偵查中坦承，曾徒手毆打、手推、腳踹、腳踩母親，有拉頭髮，用腳攻擊母親3、4次，還曾把刀放在母親脖子上，但遭依殺直系血親尊親屬罪起訴後，林女一路否認犯行，今年5月在法庭上辯稱，辦稱僅有發生口角，母親喜愛念經，「用法力要致我於死」。

今日法院再開庭，林女仍否認犯行，並聲請交保，辯護人則以林女曾因精神疾病就診，應由醫院進行精神鑑定。公訴檢察官今則補充資料，要求對林女進行心理衡鑑，了解被告與母親的關係、犯案動機及再犯可能性。

告訴代理人主張，告訴人是林女的大舅，大舅痛批，林女殺死母親，犯案後否認犯行，不關心母親後事，只關心她在看守所一日可用的2千元的花費，親屬都覺得「寒心」，希望她能坦承犯行，敢作敢當，另若交保對於家屬多有不利，希望法院駁回聲請。

法官表示，將對林女進行精神鑑定，進行多次訪談，是否交保待合議庭評議，全案候核辦。

林女涉嫌殺害母親。本報資料照片
林女涉嫌殺害母親。本報資料照片
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