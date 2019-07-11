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台灣首名 刑事局女警獲國際協會傑出表現獎

2019-07-11 14:26中央社 台北11日電

刑事局國際科偵查員曾馨儀獲國際女警協會（IAWP）傑出表現獎，9月將赴美接受表揚，這是首名台女警獲此獎項。在刑事局服務5年的曾馨儀今天說，女性在偵辦刑案具備韌性及細心。

刑事局今天發布新聞稿表示，國際科偵查員曾馨儀獲得國際女警協會（International Association ofWomen Police，IAWP）「傑出表現獎」（Excellencein performance）。

IAWP每年共遴選9名得獎人，獎項分為9項類別（每項類別各1名得獎人），分別為年度模範警察獎、領導統御獎、傑出表現獎、年度文職人員獎、冒險犯難獎、女力培育訓練獎、社群服務獎、防治針對婦女暴力獎、促進警政兩性平權獎。

刑事局說，曾馨儀則榮獲「傑出表現獎」，曾馨儀在打擊跨國犯罪上有亮眼表現，像是與歐洲刑警組織Europol合作破獲羅馬尼亞電詐案、與澳洲聯邦警察合作緝捕東南亞毒販及泰國皇家警察共同破獲詐欺車手等案。

曾馨儀榮獲IAWP「傑出表現獎」殊榮，除提升台灣國際形象外，也讓國際社會看見台灣女性堅強實力，並展現台灣在打擊跨國犯罪上的成就與能見度。

中央警察大學第76期畢業的30歲曾馨儀，民國103年從台北市警察局調至刑事局國際科服務。

曾馨儀受訪時說，國際科偵查員除要處理跨國案件外，也要協助外勤單位情資交換，這與其他國家刑事機構不同，她獲獎證明女警除在偵辦刑案不僅細心，也具備堅持和韌性。

刑事局說，今年獲獎者包含迦納、加拿大、英國、孟加拉及台灣的執法女警，曾馨儀也是台灣首名獲得此獎項的警員，並預計9月23日前往IAWP在美國阿拉斯加年會接受表揚。

刑事局說，國際女警協會（IAWP）是西元1915年在美國加州洛杉磯成立，為歷史最悠久、也是目前規模最大國際女警組織，宗旨在於強化及提升女性警察人員國際警政執法能量。

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