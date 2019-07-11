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煤炭貿易商詐貸9億元 負責人遭聲押禁見

2019-07-11 12:29聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

負責進出口煤炭的勇實貿易公司被控於2013年間始以假交易方式，向兆豐、板信2間銀行詐貸約9億元，目前呆帳約1億多元。台北地檢署昨指揮台北市調處兵分7路搜索，約談實際負責人陳建飛等5名公司內部人士，複訊後認為陳有逃亡、串證之虞，今向台北地院聲請羈押禁見。

位於北市中山區的勇實貿易公司，業務範圍涵蓋整個煤炭供應鏈，包括採購、航運、裝卸、儲存、內陸運輸、銷售業務。自海外市場採購優質煤炭，其來源有俄羅斯、印尼、澳洲、南非、加拿大、菲律賓及越南等地。

檢調懷疑，勇實貿易公司於2013年間始，涉嫌提供兆豐、板信2間銀行不實提單及商業發票，虛增、竄改營業額及交易公司，取信銀行後，詐得貸款約9億元。

全案直到周轉不靈而爆發，移送法辦。據了解，勇實以假交易方式詐貸，雖已清償約8億元，仍有1億多元呆帳。

北檢重大刑案專組檢察官鍾維翰昨指揮台北市調處兵分7路搜索該公司等處，並以犯嫌身分約談實際負責人陳建飛等5名公司內部人士，全案朝銀行法第125條之3、刑法偽造文書、詐欺罪方向偵辦。

檢方複訊後認為陳有逃亡、串證之虞，今向台北地院聲請羈押禁見。檢方諭令勇實2名張姓女財務會計各以5萬元交保、林姓女會計主管以20萬元交保、許姓員工則請回，臨時通知到案的邱姓女行政人員以10萬元交保。

勇實貿易公司實際負責人陳建飛遭調查局移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇／攝影
勇實貿易公司實際負責人陳建飛遭調查局移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇／攝影
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