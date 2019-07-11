勇警遭殺乘客「見死不救」？ 她淚PO全程反轉真相

2019-07-11 09:53 聯合新聞網 綜合報導



警員李承翰在台鐵車廂內被刺傷身亡，鑑識人員在車廂內採證。本報系資料照片 分享 facebook

鐵路警察李承翰本月3日到列車處理補票糾紛，卻被鄭姓男子持刀刺傷，失血過多，送醫不治，引起全國激憤，也有網友質疑車廂內的乘客只錄影「見死不救」。對此，車廂內目擊整個過程的女乘客委屈地說，「真正自己遇到了，才發現事情不是憨人想得那麼簡單」。

張姓女乘客將目睹的意外過程PO上臉書，她對員警不幸身亡表示「我難過哭的也沒有比他們家人少，誰能理解？」，並解釋當時鄭男遇到站長要驗票，突往前面車廂跑，站在走道間跟站長咆哮，一名站務員問她能不能幫忙錄影蒐證，她才拿起手機錄影。

而在鄭男持刀攻擊員警時，其他員警還有男乘客都圍上去幫忙，「走道地上都是血…勇敢的警察沒有發出很痛的哀嚎，還關心現場的民眾有沒有受到危險」。由於現場沒有毛巾可以止血，她靈機一動，迅速請旁邊的人扯下窗簾幫忙，現場的乘客也趕快將窗簾用力拔下來。

張女說當下差點哭出來，「真的好心疼，我聞到濃濃的血味，看著紅紅滿是血的肚子，一直喊加油！加油！加油！」、「好想衝過去打他，目睹了所有一切真的好氣，這個社會太可怕了，怎麼那麼多奇奇怪怪的人威脅善良的人」。

網友質疑車廂內的乘客只錄影「見死不救」。圖／擷取自爆怨公社 分享 facebook

針對事後外界指責乘客們見死不救，張女心痛地澄清，其實每個乘客都有上前幫忙，不論是疏散路線、錄影蒐證、抬擔架、提供衛生紙、叫救護車、拆窗簾幫受傷警察暖身、幫忙拿水、清潔車廂、壓制失控阿北等，並非大家看見畫面中那幾秒，只拿起手機拍攝、圍觀而已。

張女委屈地說，「要怎麼救？你教我。大家也都在等警察到」，員警怕大家危險，叫乘客們不要靠近，「以前看到類似的新聞也會覺得怎麼不幫忙救，真正自己遇到了才發現事情不是憨人想得那麼簡單，我也是在現場車廂的人，一得知警察死掉，我難過哭的也沒有比他們家人少，誰能理解？」

最後，當下也受傷的張女回話給酸民，她表示自己也受傷了，還有女乘客幫忙止血手都沾滿血，況且沒有她們拍攝紀錄，也不會有關鍵畫面可以當作證據，「怎麼連這樣子都也有人要嘴，你厲害你來啊，把生氣轉移到那個失控阿北身上吧，網路上打字講得如果你在現場，你會怎麼樣怎麼樣，你以為你是甄子丹還是陳之漢館長哦？」、「當時在場每個人都嚇死，根本沒人可以笑出來」。