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摩鐵勒斃女伴 電前妻「下個就是妳」

2019-07-11 00:12聯合報 記者王駿杰／新竹市報導

廿九歲戴姓女子昨天中午被發現在新竹市一間汽車旅館，已無氣息，警方將戴女送醫急救。...
廿九歲戴姓女子昨天中午被發現在新竹市一間汽車旅館，已無氣息，警方將戴女送醫急救。 記者王駿杰／翻攝
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廿九歲戴姓女子昨天中午被發現陳屍新竹市一間汽車旅館，警方調查發現戴女頸部有勒痕，懷疑與她一起投宿的陳姓男子涉嫌行凶。警方昨天透過陳的前妻約出陳逮人，漏夜偵詢釐清。

據了解，陳逃亡期間透過通訊軟體聯絡前妻「我已經殺了戴女，下一個就是妳！」前妻嚇得報案，警方決定讓陳的前妻主動約陳引蛇出洞，於昨晚七時許在竹東鎮逮捕陳。陳逃離汽車旅館後，盜領戴女十多萬元存款，全案朝強盜殺人偵辦。

警方表示，廿九歲陳姓男子前天上午騎機車載同年齡戴姓女子投宿新竹市一間汽車旅館，過了昨天中午仍未退房，房務人員進屋察看，發現戴女躺在床上蓋著棉被，因戴女全無氣息，掀開棉被赫見戴女全身赤裸、頸部疑有勒痕，立刻報警送醫，但仍不治。

警方獲報到場調查，由於戴女的衣物整齊摺好放在床邊，現場沒有明顯打鬥跡象，研判同行卻失蹤的陳姓男子涉有重嫌，調閱監視器畫面確認身分後，報請檢察官簽發拘票逮人。

警方初步調查，陳姓男子疑因缺錢花用，得知戴女有些許存款後萌生歹念，九日上午邀戴女到汽車旅館開房間，兩人在房內喝酒，陳趁機問出戴女的提款卡密碼，之後將戴女勒死，再透過手機將戴女十多萬元存款轉帳到自己帳戶。

陳殺害戴女後，以出去買東西為由離開汽車旅館，一去不復返；逃跑時不忘用戴女的手機line給友人，藉此製造戴女還活著的假象，但仍被警方識破。

汽車旅館新竹強盜殺人

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