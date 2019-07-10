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身邊掉1包海洛因他認買毒 結果警白忙一場

2019-07-10 21:42聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄章姓男子去年遭警方攔查，身旁草叢有1小包海洛因，被依持有1級毒品罪嫌送辦並起訴。不過章堅稱正要進行毒品交易，警方就出現，鄭姓藥頭趕緊棄毒逃逸，不過高雄地院審理時，賴出庭證稱當時是在借錢，加上法官將該包毒品送驗，沒留下清晰可供比對的指紋，無法認定毒品是誰所有，判章無罪，全案可上訴。

起訴指控，章姓男子去年3月16日晚間7點45分，在高雄旗津區生命紀念館後方停車場，向人交易毒品，才剛買到就被警方巡邏查獲，並扣得海洛因1包，將章依違法毒品危害防制條例送辦。

由於警方在章姓男子所騎機車旁的草叢地上發現毒品，章偵訊及審理時皆辯稱，當天他正要向綽號「阿瑤」藥頭買海洛因，警方就來了，所以阿瑤還沒交付就把海洛因丟在地上逃逸。

章姓男子供出阿瑤為鄭姓男子，員警也證稱當時看到2人，不過靠近時其中1人就趕緊駛離，法官便傳喚鄭作證，鄭卻說，案發時是跟章借錢，並非交易毒品，說法明顯不同。

法官也依章姓男子請求，將章、賴姓男子的指紋，以及海洛因包一併送請調查局鑑驗，結果從包裝上沒發現清晰可供比對的指紋，加上警方現場沒扣到吸毒工具，章採尿沒有毒品反應，縱使章說是做毒品交易，仍無法佐證毒品已交到章的手上，或認定鄭就是販賣毒品的人，判章無罪。

高雄章姓男子遭控持有1包海洛因，但他辯稱當時毒品交易，藥頭尚未將毒交到他手上就逃...
高雄章姓男子遭控持有1包海洛因，但他辯稱當時毒品交易，藥頭尚未將毒交到他手上就逃逸，加上包裝驗不出指紋，高雄地院判他無罪。圖與本案無關。圖／本報資料照
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毒品藥頭紀念館

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