身邊掉1包海洛因他認買毒 結果警白忙一場

2019-07-10 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄章姓男子去年遭警方攔查，身旁草叢有1小包海洛因，被依持有1級毒品罪嫌送辦並起訴。不過章堅稱正要進行毒品交易，警方就出現，鄭姓藥頭趕緊棄毒逃逸，不過高雄地院審理時，賴出庭證稱當時是在借錢，加上法官將該包毒品送驗，沒留下清晰可供比對的指紋，無法認定毒品是誰所有，判章無罪，全案可上訴。

起訴指控，章姓男子去年3月16日晚間7點45分，在高雄旗津區生命紀念館後方停車場，向人交易毒品，才剛買到就被警方巡邏查獲，並扣得海洛因1包，將章依違法毒品危害防制條例送辦。

由於警方在章姓男子所騎機車旁的草叢地上發現毒品，章偵訊及審理時皆辯稱，當天他正要向綽號「阿瑤」藥頭買海洛因，警方就來了，所以阿瑤還沒交付就把海洛因丟在地上逃逸。

章姓男子供出阿瑤為鄭姓男子，員警也證稱當時看到2人，不過靠近時其中1人就趕緊駛離，法官便傳喚鄭作證，鄭卻說，案發時是跟章借錢，並非交易毒品，說法明顯不同。