調查局官員顏正義轉傳2假訊息 調非主管職務

2019-07-10 20:03 中央社 台北10日電



臉書粉專「只是堵藍」貼文質疑高市調處副處長顏正義，轉發蘇貞昌丟筆的假消息影片訊息。圖／翻攝臉書粉專「只是堵藍」 分享 facebook 調查局今天表示，高雄市調查處副處長顏正義轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片、同婚立法等2假訊息，斲傷調查局形象，已將顏正義調任非主管職務，並將儘速召開考績會懲處。

近日網路流傳蘇貞昌出席殉職警員李承翰告別式影片，直指蘇貞昌出席李承翰喪禮摔筆，實際上影片為蘇貞昌出席某屏東鄉親告別式的畫面，並非李承翰告別式。

顏正義7日晚間將摔筆影片轉傳到調查班群組，遭人檢舉，調查局督察處介入調查。顏正義則解釋是提醒群組成員這是假消息，不要轉傳，但來不及打上警語就被截圖扭曲。

媒體今天再爆顏正義曾經在群組轉傳「想像不到同婚立法，後面有這麼大的商機」，內容提及「把現金留給蔡英文！把愛滋病留給台灣人」等訊息。

調查局晚間發布新聞稿指出，針對顏正義轉傳「蘇院長簽名影片」、「同婚立法」假訊息兩部分，已快速查明事實，確認顏正義在未經查證下，率爾轉傳該兩則不實訊息，顏正義自承一時失慮鑄成錯誤，表示將切身反省，勇於承擔責任。

調查局表示，顏正義身為主管，當為同仁表率，卻未能以身作則，輕率轉傳不實訊息，造成外界質疑他立場偏頗、行政不中立，斲傷調查局形象，今天已將顏正義調任非主管職務，也將儘速召開考績會審議，依規定予以懲處。

新聞稿指出，調查局職司維護國家安全及犯罪案件調查職務，正人必先正已，調查人員守則也明確要求，調查人員應謹言慎行，遵守紀律規定及公務人員廉政倫理規範，秉持及貫徹「行政中立、依法行政」原則執行職務，共同維護局譽，以形塑優質組織文化。

調查局表示，對此一個案，除快速議處，並重申維護行政中立的決心，要求全體調查人員嚴守紀律，謹言慎行。