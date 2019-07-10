台中市長盧秀燕探視受虐女嬰 成立捐款專戶

台中市太平1歲小女嬰上個月疑似遭到郭姓保母虐傷，腦部嚴重受損，經中國醫藥大學兒童醫院加護病房透過低溫療法積極搶救下，女嬰病況好轉，已轉入普通病房，可以自主呼吸，對外有反應。台中市長盧秀燕今天下午在社會局長李允傑陪同下前往探視女嬰，並且在徵求女嬰媽媽同意後，指示社會局為女嬰成立「救助金指定捐款專戶」，全力協助必要照護，幫助家屬與女嬰度過難關，女嬰媽媽也感謝社會各界幫助。

上個月21日，這名一歲小女嬰因顱內出血、左手臂骨折，身上多處瘀傷，經送往中國醫藥大學兒童醫院加護病房手術清除腦部血塊，當時昏迷指數只有3，當時研判「救活也恐成植物人」，醫療團隊不放棄持續搶救，腦壓恢復正常，也能自主呼吸，偶爾張開、右側手腳可正常活動，院方評估病況穩定進步，昨天轉入普通病房，脫離險境，由女嬰的母親自行照顧，希望藉由媽媽跟女嬰說話的聲音刺激，早日喚醒女兒。

台中市長盧秀燕今天下午在社會局長李允傑等人陪同下，為受虐女嬰加油打氣，並且慰問女嬰的媽媽「不要擔心，只管好好照顧妹妹，市府給妳靠！」並致贈慰問金1萬元。

盧秀燕表示，市府已經協助申請了急難紓困金2萬元，還有兒少保護個案的看護費補助金，市府已經找了慈濟基金會等社福單位與企業，當媽媽的後盾，不管醫藥或經濟上都會提供協助，女童媽媽也同意讓社會局為妹妹成立捐款專戶，讓大家一起幫助媽媽跟女童。