槍擊要犯陳宏宗遭擊斃 生前長期藏匿竹筍工寮工作

2019-07-10 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



去年12月在台南市楠西區槍擊兩名警察的通緝犯陳宏宗，今天清晨在嘉義縣大埔鄉拒捕，頭部中彈送醫不治，據了解陳嫌長期藏匿嘉義山區，並在一處工寮打零工，由陳的雇主提供住宿，目前該雇主正在雲林地檢署偵訊中。

根據了解，陳宏宗長期藏匿嘉義縣大埔鄉山區，並在山出一處工寮做竹筍加工，並由雇主提供住宿，至於兩者關係為何，目前僅知是雇主關係，其雇主是否共同涉案，仍在調查。