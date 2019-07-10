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兩年來首例！除夕夜燒死6家人 凶手翁仁賢今判死刑定讞

燒死6家人判死刑定讞 翁仁賢曾嗆：追殺你們幾個輪迴

2019-07-10 16:44聯合報 記者林孟潔╱即時報導

翁仁賢4年前買妥20公升汽油分裝到寶特瓶、牛奶罐等容器，除夕夜趁家人吃團圓飯時，先在自家三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人潑油，並以報紙引火，瞬間陷入火海，造成翁的父母、姪子、姪媳、姪女和看護等6人身亡，另有5名親友受傷。最高法院今判翁仁賢判死刑定讞。

翁仁賢先前開庭時曾向倖存的大哥翁仁焜嗆聲，「你要好好的保重身體，容我追殺你們幾次輪迴」、「禽獸都比我家人更值得尊重」、「人可以輪迴幾十次，我就在上面等，我就追殺你們幾十次」，也曾大罵法官「Fucking，you know」、「恐龍法官」，還罵法官「你不夠資格」，賴坐在地上。

翁家大哥翁仁焜也曾表示，翁仁賢是窮凶惡極的人，將養育他50幾年的父母，一把火就燒死，但辯護人仍在替他的利益著想，有沒有想過受害者的心情，「死亡的人誰來替他們辯護？」他說，他的妻子逃過一劫，但有35%燒燙傷，至今仍要定期到醫院復健，護士替妻子打軟疤針，曾經打到連針都歪了。

翁仁賢四哥翁仁平也被火吻，他先前出庭曾說，翁仁賢先前出庭態度惡劣，是要挑起法官等人的對立，且翁仁賢手段兇殘，連三哥辛苦養育2個孩子上醫學院，眼看就快畢業，未料一年回家一次吃團圓飯命就沒了，而他的三嫂也被燒到重傷，幾乎都不出門。

翁仁賢。本報資料照片
翁仁賢。本報資料照片
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恐龍法官復健醫學院

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