燒死6家人判死刑定讞 翁仁賢曾嗆：追殺你們幾個輪迴

2019-07-10 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



翁仁賢4年前買妥20公升汽油分裝到寶特瓶、牛奶罐等容器，除夕夜趁家人吃團圓飯時，先在自家三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人潑油，並以報紙引火，瞬間陷入火海，造成翁的父母、姪子、姪媳、姪女和看護等6人身亡，另有5名親友受傷。最高法院今判翁仁賢判死刑定讞。

翁仁賢先前開庭時曾向倖存的大哥翁仁焜嗆聲，「你要好好的保重身體，容我追殺你們幾次輪迴」、「禽獸都比我家人更值得尊重」、「人可以輪迴幾十次，我就在上面等，我就追殺你們幾十次」，也曾大罵法官「Fucking，you know」、「恐龍法官」，還罵法官「你不夠資格」，賴坐在地上。

翁家大哥翁仁焜也曾表示，翁仁賢是窮凶惡極的人，將養育他50幾年的父母，一把火就燒死，但辯護人仍在替他的利益著想，有沒有想過受害者的心情，「死亡的人誰來替他們辯護？」他說，他的妻子逃過一劫，但有35%燒燙傷，至今仍要定期到醫院復健，護士替妻子打軟疤針，曾經打到連針都歪了。