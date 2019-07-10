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影／要犯陳宏宗攜2槍27發子彈 嘉義犯案前先被警擊斃

2019-07-10 15:47聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

要犯陳宏宗涉犯2016年雲林果菜市場槍擊案、2018年台南楠西槍擊襲警案，犯後在嘉義、台南等地藏匿，刑事局掌握情資，今天清晨4時許，陳將會到嘉義縣大埔鄉附近犯案，專案小組火速進行人力部屬，在大同一路、雙溪58號以四車攔下陳轎車，因陳頑抗而遭警方開火，陳頭部中彈身亡，檢警事後蒐證，發現陳車內有兩把改造手槍、27發子彈，火力強大，也慶幸在陳犯案前就先一步阻止，沒造其他治安事件。

刑事局中部打擊犯罪中心從陳宏宗（58歲）在2016年12月間犯案後，就組成專案小組，不斷蒐集陳的犯案習性，發現陳多在嘉義大埔、台南玉井一帶活動，陳在去年底犯案後，專案小組更積極追查，等候緝捕時間，今天清晨4時許，專案小組收到訊息，陳出現在嘉義縣大埔鄉，專案小組火速調動保一總隊等30多名警力，展開部屬，順利以封路、圍車攔截的方式，讓陳插翅難飛。

專案小組緝捕時，陳一見到特警持盾牌破窗攻堅，沒有因大批警力而害怕，反而從右前乘客座放置的兩把改造手槍，拿起其中一把，以右手持槍、左手握方向盤的方式，朝警方連續開槍，過程中警方車輛擋風玻璃中一槍、攻堅特警的防彈護盾中兩槍、駕駛車輛的特警額頭、頭盔也都有彈痕，初估陳朝警連開4至5槍。

專案小組見陳開火後，一名中打余姓幹員也朝陳的轎車右側車門連開兩槍，另外一名保一特警也持槍朝陳左腿射擊，警方見陳抵抗的態勢稍弱後，馬上將陳拖出車門，並將陳壓制在地，上銬制伏，當時陳頭部緩緩滲出鮮血，呼吸慢慢停止。

警方請救護人員到場檢視，發現陳已無生命跡象，初步調查，陳的額頭左側、左小腿都有彈孔，陳是遭警方擊斃，抑或是遭自己的手槍擊中，有待後續調查，經現場蒐證，陳車內有2把改造手槍、27發子彈，將送往刑事局鑑驗，全案將依槍砲、殺人未遂罪函送雲林地檢署偵辦。

要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火後，陳頭部中彈身亡。記者陳宏睿／翻攝
要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火後，陳頭部中彈身亡。記者陳宏睿／翻攝
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要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火後，陳頭部中彈身亡。記者陳宏睿／翻攝
要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火後，陳頭部中彈身亡。記者陳宏睿／翻攝
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要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火過程中，造成一名專案人員的額頭被流彈擦過...
要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火過程中，造成一名專案人員的額頭被流彈擦過。記者陳宏睿／翻攝
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要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火過程中，陳的兩發子彈擊中特警護盾。記者陳...
要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，警匪駁火過程中，陳的兩發子彈擊中特警護盾。記者陳宏睿／攝影
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要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，射擊專案小組人員休旅車，擋風玻璃上留有彈孔。記者...
要犯陳宏宗今天上午遇警圍捕頑抗，射擊專案小組人員休旅車，擋風玻璃上留有彈孔。記者陳宏睿／翻攝
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槍擊嘉義警察
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