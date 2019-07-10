「鐵鎚敲殺外婆」弒親三屍命案 逆孫判無期徒刑

2019-07-10 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市南化山區郭濬毅去年5月10日因行竊失風，持鐵鎚連殺外婆和外叔公夫婦3人案，台南地檢署依殺直系血親尊親屬、強盜殺人及殺人罪嫌起訴他，但未具體求刑。台南地院今天宣判無期徒刑，郭及家人均未到庭聽判。

南檢指出，3名被害人的家屬也是被告家屬，身分尷尬，未提告，檢方偵查時，郭承認犯案，深表悔意。

檢方起訴，郭姓男子（40歲）5月10日回南化山區的外婆（83歲）家，幫忙果園事務。晚餐後涉嫌到隔壁的外叔公（78歲）家裡行竊失風，遭對方斥責，竟持鐵鎚重擊被害人頭部致死，再追到廚房以相同手法殺害外嬸婆（77歲），搜刮屋內5000多元。

郭的外婆發現後打算報警，郭再持鐵鎚到廚房殺害外婆，接著再搜刮4000多元，隨即駕車逃離現場，途中丟棄作案的鐵鎚。他回到永康住處後換下血衣，隔天將血衣丟進外面的垃圾子車再去上班。

外婆的鄰居11日下午因送青草茶上門，發現有異進屋察看，才發現3人慘死，檢警調查後，循線逮捕郭。警方專案小組突破郭嫌心防，他俯首認罪，崩潰淚訴「希望判我死刑」。