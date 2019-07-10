押走被害人搶車與財物 中檢加重強盜罪起訴

2019-07-10 15:09 中央社 台中10日電



台中男子王信哲夥同其他3人，在網路張貼不實販賣權利車訊息，余姓被害人受騙欲交車時遭王男等人押走，搶走現金及一輛BMW休旅車，檢方今天依加重強盜等罪起訴王男等人。

台中地方檢察署起訴書指出，20歲男子王信哲、18歲女子張玉芳與黃姓、阮姓少年，因缺錢花用於民國108年4月23日，在臉書（Facebook）社團張貼販賣休旅車權利車等不實訊息，余姓被害人信以為真與王男取得聯繫，談妥以新台幣8萬5000元購買，並匯款3萬5000元作為訂金。

王男等4人先購買西瓜刀、膠帶、童軍繩等物後，再以交車為由，與余男相約高鐵台中站取車，今年4月29日由王男開車載其餘3人，到高鐵站接余男上車後，由阮姓少年持刀恐嚇余男，再以膠帶、繩索綑綁他。

王男等人搶走余男身上的現金11萬元後，得知對方有一輛BMW休旅車，再強押對方到位於屏東縣的住處取車，隔日凌晨到達余男住處後，便將對方釋放，並將BMW休旅車開走，沿途再竊取車牌懸掛以躲避警方查緝。

案件經台中地檢署檢察官指揮台中市政府警察局烏日分局偵辦，今年5月3日將王男等4人逮捕，依據證人證詞、監視器畫面與查扣證物，今天依加重強盜、加重竊盜等罪嫌將王男與張女起訴，2名少年則移送少年法庭偵辦。