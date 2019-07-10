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蘇揆在告別式擲筆引議論 警方約談新北詹姓工程師

2019-07-10 13:25聯合報 記者林文義╱即時報導

日前有人在臉書發布移花接木過的行政院蘇貞昌參加公祭追思會影片，註記「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的！」蘇貞昌事後解釋他是依傳統禮俗丟筆意謂希望別再次在喪禮場合見面，也不是殉職員警的告式會場，警方隨即進行調查，刑事局昨天約談涉嫌張貼假訊息的家住新北市的詹姓工程師，進一步釐清案情。

行政院長蘇貞昌日前參加一場告別式後擲筆，引發熱議。圖／翻攝自臉書
行政院長蘇貞昌日前參加一場告別式後擲筆，引發熱議。圖／翻攝自臉書
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