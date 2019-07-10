6年6件擊斃人犯4件起訴 警方修法前再傳擊斃案檢驗司法

2019-07-10 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



鐵路警察李承翰上自強號列車處理補票糾紛，遭鄭姓乘客拿刀刺死，引發各界及基層警員呼籲修改警械使用條例聲浪，警政署啟動修法，警方說，6年來6件警方擊斃犯人事件，其中4件遭起訴，但日前台南市員警擊斃犯人不起訴處分，今天員警又在嘉義縣大埔鄉擊斃人犯；基層員警說，此案再度檢驗司法，是否支持警方適當依法使用警械。

警方說，依警械使用條例第4條，警察人員執行職務，遇下列各款情形之一得使用警刀或槍械：為避免非常變故，維持社會治安時。騷動行為足以擾亂社會治安時。依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃，或他人助其拒捕、脫逃時。

警察人員所防衛之土地、建築物、工作物、車、船、航空器或他人之 生命、身體、自由、財產遭受危害或脅迫時。警察人員生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認 為有受危害之虞時。持有兇器有滋事之虞者，已受警察人員告誡拋棄，仍不聽從時。有前條第一款、第二款之情形，非使用警刀、槍械不足以制止時。前項情形於必要時，得併使用其他經核定之器械。

犯下槍擊案曾向警察開槍的陳姓兇嫌，今天凌晨在嘉義縣大埔鄉，駕車遇警圍捕時開槍拒捕，雙方發生警匪槍戰，檢警上午初步相驗發現，凶嫌頭部及左小腿各1槍，下午解剖。警政署長陳家欽日前弔祭殉職警察李承翰，面對員警執勤發生死傷意外，說要司法支持警方。

員警說，6年來6件警方擊斃犯人事件，其中有4件遭起訴，雖日前台南員警擊斃犯人不起訴，但現行警械使用條例，對警員用槍時機有嚴苛模糊規範，如使用槍械「不得逾越必要程度」；警察職權行使法也規定警察行使職權，不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。