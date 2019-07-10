超高效率！男造假蘇貞昌摔筆影片 警2天通知到案

2019-07-10 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



網路日前傳出行政院長蘇貞昌到因公殉職鐵路警察李承翰會場，簽名後刻意摔筆影片，行政院、內政部和警政署本月7日先後大動作澄清是造假影片，刑事局偵九大隊也火速展開查辦，2天查出疑似後製影片造謠的詹姓男子，昨天通知到案，偵詢後交由轄區新北市警方依社會秩序維護法移送裁處。

影片內容近距離拍攝蘇貞晶簽名後擲筆，文中寫道「殉職員警的會場，你不願意就別來。拽什麼拽，簽完名筆還用丟的；這種人會親民？烙跑又回來選，還選輸政治素人再回去？國家變你家，資源回收嗎？」文末還說「不爽別來，滾」。

蘇貞昌立即在臉書回應這是抹黑影片，澄清畫面是出席屏東一位鄉親的告別式，擲筆是小時候家鄉習俗，並強調警方已經查辦；警政署隨即也發表聲明，指蘇貞昌還沒安排去悼祭李承翰，內容惡意張冠李戴，企圖挑起對立與不信任，對有心人士移花接木惡意詆毀，深表遺憾。

事件發酵，昨天傳出調查局高雄市調處副處長顏正義也轉傳影片給調查班同學群組，可能遭議處，顏正義回應「切身反省，勇於承擔」。網路也對蘇貞昌的擲筆家鄉習俗說，掀起另一波論戰。