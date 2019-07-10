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獨／槍手放話火併 刑警：制服警最危險 緝捕惡嫌救同仁

2019-07-10 12:48聯合報 記者林佩均╱即時報導

去年底開槍攻擊台南市員警的槍擊要犯陳宏宗，今晨在嘉義山區拒捕與警駁火，遭警方回擊頭部中彈身亡。陳嫌開槍襲警，四處逃亡，台中市資深刑警透漏，這種惡煞對警已有敵意，最危險的是派出所穿制服的員警，攻擊目標一目了然，身為便衣刑警一定要將兇嫌緝捕到案，「抓一個就等於是救自己同仁」。

警方指出，陳嫌2年前在雲林犯案，躲藏台南山區，去年底伺機朝台南市警局玉井分局楠西分駐所所長王者音及警員顏進財開槍，隨後逃逸；躲藏過程中，陳嫌一度對外放話，見到警方就要火併，讓中部警方不敢大意。

「制服警察目標最明顯，也最危險！」台中市一名資深刑警表示，持槍歹徒在外躲避警方盤查，若遇上臨檢，身穿制服的派出所行政員警目標最明顯，尤其歹徒已遭鎖定，心態更是要與警方火併，甚至不惜駕車衝撞、開槍駁火，第一線制服員警難以防範，這也是刑事警察將高危險歹徒早日繩之以法的決心，因為「逮捕惡嫌，等於救我自己的同仁」。

台中市另名資深警官表示，1999年在鹿港分局任職時，有位毒蟲被警方逮捕，交保後放話，「我要去鹿港分局開槍」，警方不敢大意，數月後埋伏二度逮人，起出1把改造手槍。

未料，男子交保後再放話，「看到警察一定開槍」，當時派出所制服員警與便衣刑警都相當緊張，荷槍實彈、穿防彈衣與防彈頭盔上班，第三度逮捕男子，起出2把改造手槍，男子入獄服刑，這才解除警方心中的未爆彈。

警方今天凌晨圍捕持槍攻擊員警的陳嫌，將他擊斃。 記者林佩均／翻攝
警方今天凌晨圍捕持槍攻擊員警的陳嫌，將他擊斃。 記者林佩均／翻攝
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