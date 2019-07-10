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嘉義警匪槍戰 兇嫌小腿和頭部各一彈孔

2019-07-10 11:55聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

警政署緊急查緝專刊的通緝犯陳宗宏今天凌晨4點多在嘉義縣駕車遇警圍捕時開槍拒捕，雙方發生槍戰，一名維安特勤隊許姓隊員受輕傷，陳宗宏當場無呼吸心跳，嘉義地檢署檢察官葉美菁與法醫經嫦稍早抵達案發現場勘驗，確認陳的小腿和頭部各一彈孔，今天下午解剖確認陳的頭部槍傷是開槍自盡造成，還是警方射擊打中。

嘉義地檢署表示，今天凌晨4時多，警政署刑事警察局等幹員在嘉義縣大埔鄉發現台南市玉井區殺警案的陳姓凶嫌時，遂開車欲攔下陳所駕駛的自小客車時，陳立即朝警察開槍，欲擊退警方衝出圍捕。

雙方槍戰數分鐘，突然陳未回擊，在5點45分，警方破窗，發現陳姓兇嫌已經身亡，檢方獲報後，迅即指派葉美菁前往現場相驗，並令警方封鎖現場及派鑑識人員到場蒐證。

據了解，陳所駕駛的轎車車牌是偽造的，刑事警察局偵查第六大隊等單位掌握陳宏宗於嘉義大埔地區躲藏，今天調動人力搜索蹤跡；警方在陳的座車上取出2把手槍和數發子彈，並通知陳在新竹的家屬趕往嘉義市立殯儀館。

葉美菁與經嫦稍早抵達案發現場，初步相驗發現陳的頭部及左小腿各1槍，下午2點安排解剖，確認致命傷是因陳自行飲彈而亡，又會或是警方回擊時擊斃。

嘉義凌晨爆發警匪槍戰，陳姓兇嫌頭部中彈身亡，警方封鎖現場調查中。記者卜敏政／攝影
嘉義凌晨爆發警匪槍戰，陳姓兇嫌頭部中彈身亡，警方封鎖現場調查中。記者卜敏政／攝影
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