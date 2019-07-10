警擊斃嫌犯陳宏宗獲稱讚 網友憂：開槍員警會挨告？

2019-07-10 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



警方今天凌晨圍捕持槍攻擊員警的陳嫌，將他擊斃。 記者卜敏正／翻攝 分享 facebook

去年底開槍攻擊台南市員警的嫌犯陳宏宗，今天凌晨在嘉義大埔山區，遇圍捕員警再次開槍，被警方回擊頭部中彈當場死亡，網友、地方民眾得知這次員警能在第一時間回擊將嫌犯擊斃，都稱讚員警這次反應快速、有魄力。

刑事局中打日前掌握訊息陳宏宗在大埔山區躲藏，今天清晨4時許前往嘉義市大埔鄉郊區埋伏，見陳車出現後，專案小組上前圍捕，幹員破窗時，陳持槍射擊，幹員盾牌被射兩槍、玻璃射一槍，防彈頭盔也被子彈擦過，造成額頭掛彩，陳當場遭警方擊斃，檢察官正前往現場相驗。

陳被警方開槍擊斃消息傳出，多數網友一片叫好，稱讚警察這次開槍「果決、有魄力」，也有網友直言「 被擊斃才能避免可教化」，稱讚開槍員警表現好「應該連升三級」，但也有網友憂心，開槍員警是否會被家屬控告？開槍後是否要被檢討，符合比例原則？要寫很多報告？

大埔鄉林姓鄉民表示，去年底曾經聽說有嫌犯在大埔鄉出沒，當時一度人心惶惶，沒想到真的躲在山區。今天凌晨警方圍捕時將他擊斃，讓地方鬆了一口氣。

陳宏宗涉嫌去年底持槍攻擊，台南市玉井警分局楠西分駐所所長王者音、顏進財，遭警方列為查緝專案要犯，刑事局中打掌握訊息，今天清晨4時許前往嘉義市大埔鄉郊區埋伏，圍捕，警方破窗逮捕時，陳持槍射擊，幹員盾牌被射兩槍、玻璃射一槍，防彈頭盔也被子彈擦過，造成額頭掛彩，陳當場遭警方擊斃，現場查獲2把手槍，目前正送刑事局鑑驗。

網友留言支持員警。 記者卜敏正／翻攝 分享 facebook