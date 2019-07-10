屁小孩佯賣權利車詐財 膽子大了持刀搶BMW車主

2019-07-10 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



黃姓少年在網路刊登販賣LEXUS休旅車，致經營按摩院的余男被詐財3萬元，黃又提議騙余取車，涉嫌與同夥王男、張女、阮姓少年持刀強盜余的手機、現金11萬元，見余有BMW 車鑰匙，即強押余到屏東住家取車，經被害人報警，台中地檢署今天依加重強盜等罪起訴王男、張女；黃、阮由少年法庭審理。

起訴書指出，17歲的黃姓少年於4月13日，透過臉書申設帳號暱稱「神秘人」，在網路社群社團刊登「廠牌LEXUS休旅車」的權利車不實訊息，經余男瀏覽訊息後，允諾以8萬5000元買車，由黃透過阮姓少年向張女（18歲）借銀行帳戶，由余匯款3萬5000元至該帳戶。

黃姓少年等人食髓知味，在阮姓少年的沙鹿區住處，由黃提議騙余男取車，趁機強盜財物，經王男（20歲）、張女同意，遂於4月29日，由黃以交車名義，誘騙余男至高鐵台中烏日站。

同日晚間，黃姓少年等人至沙鹿區瑞友百貨超市購買西瓜刀、水果刀、塑膠束帶、童軍繩、口罩等物，再至高鐵台中烏日站，強押被害人上車，以刀子拍打余的臉部，恐嚇稱「配合一點，你要車，我們要錢 」，強取被害人的身分證件、手機、BMW汽車啟動鑰匙、提款卡、以及現金11萬元。