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屁小孩佯賣權利車詐財 膽子大了持刀搶BMW車主

2019-07-10 11:01聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

黃姓少年在網路刊登販賣LEXUS休旅車，致經營按摩院的余男被詐財3萬元，黃又提議騙余取車，涉嫌與同夥王男、張女、阮姓少年持刀強盜余的手機、現金11萬元，見余有BMW 車鑰匙，即強押余到屏東住家取車，經被害人報警，台中地檢署今天依加重強盜等罪起訴王男、張女；黃、阮由少年法庭審理。

起訴書指出，17歲的黃姓少年於4月13日，透過臉書申設帳號暱稱「神秘人」，在網路社群社團刊登「廠牌LEXUS休旅車」的權利車不實訊息，經余男瀏覽訊息後，允諾以8萬5000元買車，由黃透過阮姓少年向張女（18歲）借銀行帳戶，由余匯款3萬5000元至該帳戶。

黃姓少年等人食髓知味，在阮姓少年的沙鹿區住處，由黃提議騙余男取車，趁機強盜財物，經王男（20歲）、張女同意，遂於4月29日，由黃以交車名義，誘騙余男至高鐵台中烏日站。

同日晚間，黃姓少年等人至沙鹿區瑞友百貨超市購買西瓜刀、水果刀、塑膠束帶、童軍繩、口罩等物，再至高鐵台中烏日站，強押被害人上車，以刀子拍打余的臉部，恐嚇稱「配合一點，你要車，我們要錢 」，強取被害人的身分證件、手機、BMW汽車啟動鑰匙、提款卡、以及現金11萬元。

黃姓少年等人，見余男有BMW車鑰匙，即強押余男至其屏東住處取車 ，取得BMW車後，始釋放余男，返回台中途中，沿路隨機尋找路上的BMW車車牌，途經嘉義縣水上鄉，竊取蔡男所有BMW車的車牌兩面，懸掛於余男BMW車車上。經被害人余男報警，員警循線逮獲黃姓少年等人。

黃姓少年在網路刊登販賣LEXUS休旅車，致經營按摩院的余男被詐財3萬元，黃等人並...
黃姓少年在網路刊登販賣LEXUS休旅車，致經營按摩院的余男被詐財3萬元，黃等人並持刀強盜余的手機、現金11萬元及BMW 車，台中地檢署依加重強盜等罪起訴同夥王男、張女；黃、阮由少年法庭審理。圖／本報資料照
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