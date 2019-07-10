馬來西亞ANB&M101吸金1.3億 北檢起訴5人

2019-07-10 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，前年7月開始向民眾謊稱投資馬來西亞房地產，年報酬率高達348％，並架設「WoPay」網站供投資人轉帳，吸金逾1.3億元，共有160人受害。台北地檢署今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴李牧耘、張弘毅、陳鴻國、沈允中、高全祿等5人。

檢警調查，張弘毅、李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作，張是集團在台負責人，李則為集團的帳房，除透過OBU帳戶轉移資金至海外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人。

具金融科技（fintech）背景的李牧耘為吸金集團帳房，除透過OBU帳戶轉移資金外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人，為擴大業務及吸引民眾投資，委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便親自管理集團投資人帳務。

ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產，以每單位200元至1萬元美金邀人投資，誆稱年報酬率高達348％。

檢警查出，集團自2017年7月開始運作至去年3月間，在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，並利用境外OBU帳戶移轉資金，將資金匯往高全祿設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。

有160多名投資人提告，檢警估計該集團吸金逾1.3億元，卻未實際投資馬來西亞房地產。今年3月11日，北檢指揮刑事局兵分7路搜索該集團，約談數人，查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台，另向台北地院聲請扣押李等人的20多個帳戶內共1700多萬元。

此外，檢方成功策動高全祿，將藏匿於德意志銀行新加坡分行373萬元美金，折合新台幣1億多元匯回台灣扣押。今偵查終結，依法起訴。