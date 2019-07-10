侯友宜再重申 支持警方正確強勢執法

2019-07-10 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



日前鐵路警察李承翰因公殉職，嘉義縣今也傳出槍擊通緝犯遭警方擊斃，新北市長侯友宜今再度表示，他也是從基層警察起來，有再多警力、再好的配備，大家都要感受第一線同仁面對生死時所做的決定，全民要支持「正確強勢執法」。

侯友宜說，如果大家正確強勢執法，一個警察也可以發揮很大的功能，如果不正確強勢執法，一堆警察看到少數囂張歹徒依然退卻，大家要探討「誰讓公權力退卻」，法制面是否授權不足，有沒有站在第一線思考，這才能讓警察勇於執法、減少傷亡，讓社會公平正義回歸到常態。。

侯表示，第一線的警察這麼多年來節節退讓，很多人對警察挑釁、口出惡言、拳腳相向，新北警察不可以這樣，請警察同仁不要手軟，已經逾越執法紅線，該做一定要做，一個警察就代表局長、代表市長，就是代表司法公平正義，一定要好好支持。

侯友宜也呼籲，各單位的第一線同仁打仗，首長也都要力挺，只要是對的就要站在基層立場多思考，不論是拆除大隊面對責難，大隊長一定要扛起來，動保第一線面臨挑戰，動保處長也要站出來，景觀處、環保稽查也是一樣。