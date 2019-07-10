獨／要犯陳宏宗身中二槍仍掙扎 上銬躺地頭滲血才嚥氣

2019-07-10 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



要犯陳宏宗去年底涉嫌槍擊警察案，刑事局專案小組今清晨在嘉義縣埋伏，當場擊斃陳，據透露，因當時情況混亂，陳一見到幹員就持槍瘋狂射擊，警方見狀也予以回擊，朝陳車右車側射擊，等陳沒有掙扎後，將陳拖出車外，並上銬制伏，當時陳還不斷喘氣，直到地面滲出鮮血後，陳嚥下最後一口氣，專案小組才發現陳頭部、腿部各中一槍。

要犯陳宏宗曾在去年間開槍射警，刑事局中打組成專案小組接獲情資，今天清晨4時許前往嘉義縣大埔鄉大同一路埋伏，當時陳疑因發現專案小組的車輛在後方跟監，停在案發路後旁，專案小組見機不可失，先以一車攔截陳車車頭，陳隨後欲倒車，專案小組另一輛車輛從後方夾擊碰撞後，另外兩輛維安特警的座車從陳車右側圍補，幹員下車破窗時，陳隨即從右前乘客座拿出一把槍，瘋狂朝幹員射擊，至少射擊四槍。

過程中專案小組的車輛擋風玻璃中彈一發、支援專案小組的保一總隊維安特勤隊員許仁鴻的頭盔、左額頭都被子彈穿過，留有彈痕，另特警的防彈盾牌也中了兩槍，依目前事證，陳在頑抗時，至少開了四至五槍，詳細陳的擊發數有待後續調查。

因陳不斷朝警方射擊，特警也朝陳的右腳射擊，另外在車外的幹員也朝陳的座車右側車開兩槍，警方見陳沒有掙扎後，將陳拉出車外，並壓制在地面上銬，當時陳還有呼吸與掙扎，但隨後不到30秒，陳頭部不滲出鮮血，隨後呼吸慢慢變慢，嚥下最後一口氣，當場死亡，初步檢視，陳頭部、腿部各中二槍。