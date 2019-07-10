槍擊要犯陳宏宗被擊斃 神捕友人：太好了

2019-07-10 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



槍擊要犯陳宏宗今晨在嘉義大埔山區被警方擊斃，去年12月12日台南市玉井警分局楠西分駐所所長王者音套同仁顏進國巡邏時，在楠西區密枝遭遇陳宏宗，陳宏宗就朝王者音開槍，王者音身中三槍，幸好有防彈衣及小電腦擋住，子彈未貫穿，逃過一劫，王者音在兩個月前退休，有時會回到楠西區找友人談心，心中念念不忘的是希望早日將歹徒繩之以法，友人今早聽聞歹徒已伏法直呼 「太好了」。

王者音和同事遭遇槍擊的地點是在楠西密枝區，靠近嘉義大埔，對照陳宏宗今晨在大埔山區被圍捕擊斃是有地緣關係，也顯見一直藏匿在這一帶，因當地很純樸，槍擊案發以來人心惶惶，傳出槍擊要犯被擊斃，地方才鬆了一口氣；當時王者音和同仁是開巡邏車，發現陳宗宏騎自行車從對向而來，原本看他深夜騎單車又獨自一人，是想上前協助，後來為求慎重要進一步盤查時，對方就持槍朝向正面開兩槍，王者音往後跑回車上時，後背又中一槍。

王者音當時說槍擊時的力道很大，他全身無力趴在座椅背上，幸好有穿防彈衣保護及胸前有小電腦護住心臟，子彈未貫穿；另外幸運的是開車警員顏進國當時將警車往前開了幾公尺靠邊停，否則歹徒將搶伸入車內槍擊，後果不堪設想，讓他感受到冥冥中有神助