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曾開槍射警要犯陳宏宗 今晨嘉義拒捕連開4槍遭警擊斃

嘉義純樸山區大埔鄉警匪槍戰 深夜槍響居民嚇壞

2019-07-10 09:29聯合報 記者魯永明╱即時報導

犯下槍擊案並曾向警察開槍的陳姓男子，今天凌晨4點多在嘉義縣山區大埔鄉街上，駕車遇警圍捕時開槍拒捕，爆發警匪槍戰，陳至少開三槍，打傷一名維安隊員，警方還擊，當場將陳格斃，現場封鎖調查中，深夜槍響，驚嚇純樸寧靜的大埔鄉民。

上午天一亮，大批警方封鎖現場，鄉民都不知發生什麼大案，議論紛紛，在地嘉義縣警方事後才獲告之，轄區中埔警分局長帶隊到場，附近居民看警方拉起長長封鎖線，好奇查看。位在曾文水庫畔的大埔鄉人口不到萬人，治安單純，居民農民老人居多。

警方說，陳嫌105年12月初在雲林西螺果菜市場因與攤商口角，夥同一對父子前往朝對方開槍4發，擊中被害人雙腿，事後該對父子投案，陳嫌則逃亡。

106年12月12日，台南玉井分局楠西分駐所員警巡邏過程中，盤查陳嫌，遭陳嫌開槍射擊5發，幸有防彈衣及隨身小電腦防身，只受到輕傷。

刑事局偵六大隊、維安特勤隊人員、台南、雲林警方凌晨圍捕陳，爆發槍戰，陳頭部中彈身亡，現場查獲2把手槍及數發子彈。

今天凌晨掌握陳嫌下山出沒於大埔地區，立即調集刑事局六大隊勤務人員、維安特勤隊人員、台南市警局、西螺分局人員上山進行查緝，於上址查獲地點，發現疑似陳姓所駕車輛，立即上前圍捕並喝令陳嫌下車，惟陳嫌見狀立即倒車衝撞，並持手槍朝警方射擊3發以上(數量待查中)，子彈打中維安人員車輛擋風玻璃，造成維安駕駛人員頭部4*2公分的擦傷，另有2發子彈擊中維安人員防彈盾牌。

警方見狀立刻開槍還擊3發，經將陳嫌拖離作案車輛，發現陳嫌頭部有中彈情形，經救護人員勘查，發現陳嫌已當場死亡(真正死因尚待檢驗中)，現場並查獲陳嫌所持用之2把手槍及數發子彈

犯下槍擊案並曾向警察開槍的陳姓男子，今天凌晨4點多在嘉義縣山區大埔鄉街上，駕車遇...
犯下槍擊案並曾向警察開槍的陳姓男子，今天凌晨4點多在嘉義縣山區大埔鄉街上，駕車遇警圍捕時開槍拒捕，爆發警匪槍戰，陳至少開三槍，打傷一名維安隊員，警方還擊，當場將陳格斃，現場封鎖調查中。圖／讀者提供
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犯下槍擊案並曾向警察開槍的陳姓男子，今天凌晨4點多在嘉義縣山區大埔鄉街上，駕車遇...
犯下槍擊案並曾向警察開槍的陳姓男子，今天凌晨4點多在嘉義縣山區大埔鄉街上，駕車遇警圍捕時開槍拒捕，爆發警匪槍戰，陳至少開三槍，打傷一名維安隊員，警方還擊，當場將陳格斃，現場封鎖調查中。圖／讀者提供
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犯下槍擊案並曾向警察開槍的陳姓男子，今天凌晨4點多在嘉義縣山區大埔鄉街上，駕車遇...
犯下槍擊案並曾向警察開槍的陳姓男子，今天凌晨4點多在嘉義縣山區大埔鄉街上，駕車遇警圍捕時開槍拒捕，爆發警匪槍戰，陳至少開三槍，打傷一名維安隊員，警方還擊，當場將陳格斃，現場封鎖調查中。圖／讀者提供
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大埔嘉義槍擊
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