「我們的」托嬰中心虐嬰遭罰 其他分所仍加入準公共化

2019-07-09 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市最大連鎖私立「我們的托嬰中心」四月內湖所發生保母悶死嬰兒事件，遭北市府勒令停業，另位於信義區、南港區2家中心，也因保母虐嬰行為遭開罰。雖然上述3家中心均未列入今年準公共化托嬰中心名冊，但另有遭「行政指導」的園所，合法獲准加入準公共化行列。

「我們的」系列托嬰中心，今年有7家中心申請加入準公共化托嬰中心，包含「我們的中正」、「我們的中山」、「我們的松山」、「我們的古亭」、「我們的信義」、「我們的南港」、「我們的中研」等。

社會局表示，該系列托嬰中心發生虐嬰案件，社會局調查完畢，針對事發的內湖托嬰中心勒令停業1年，另2家位於信義區、南港區的分所，因確認違反兒少權法虐待或妨害兒童及少年身心健康，依法均已「終止準公共化合作」，並給予家長2個月緩衝轉託期。

「蘋果新聞網」報導，這2家園所名列「準公共化托育中心」名冊，不過，社會局稍早嚴正澄清，表示2家遭終止合作的中心，已於社會局網站準公共化名單中下架，台北市「準公共化」名冊可上台北市政府社會局官網查詢（https://dosw.gov.taipei/News_Content.aspx?n=2309A3D5A43AB922&sms=AEC28BBEE50B9E39&s=A7F4DED904506F24）。

不過，「我們的」另有3家連鎖托嬰中心，被發現托育人員照顧行為粗魯，但未達虐嬰的標準，僅祭出行政指導，要求托育人員接受嬰幼兒照顧課程16到32小時，這3家園所有加入準公共化托中心。

今年有其中2家申請加入「準公共化托嬰中心」獲准，讓家長憂心將小孩送進高風險機構。不過，社會局坦言，依兒少法規定，社會局僅能針對「遭停業」機構公布名稱，這也是社會局的為難之處。