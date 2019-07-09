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假交易製造斷點詐騙新手法 難逃法眼查獲17人

2019-07-09 17:56聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗檢警今天公布詐騙帳戶新手法，利用拍賣網站匿名性製造查緝斷點，增加辦案難度，近1年有30多人受害，人頭帳戶詐騙不法所得300多萬元，檢警鍥而不捨追查 10個月，今年4月起陸續逮捕收簿手、車手17人，依詐欺罪嫌起訴到苗栗地方法院審理。

苗栗縣警局刑警大隊、刑事局偵查第七大隊分析，發現去年8月起詐騙帳戶新手法，報請苗栗地檢署檢察官劉偉誠指揮，並與新北市警局刑警大隊、雲林縣警察局刑警大隊、台中市警局等單位組成專案小組，查出詐騙集團在拍賣網站創設帳號，製造大量假交易，利用平台產出的超商配送快遞單據流水號，收取存摺、提款卡。

檢警指出，詐騙集團在網路刊登「貸款免保人」、「快速核貸」、「信用不良可貸」等資訊，吸引急需資金的被害人，將提款卡及存摺寄出，因單據寄件人及實際寄出人、收貨人姓名不同，躲避警方查緝，進而利用當成人頭帳戶詐騙。

專案小組長期跟監、蒐證，比對提款畫面、路口監視器，及分析過濾電信、網路、金融等資訊，破解重重斷點，分別在新北市、台中市、雲林縣等地逮捕車手及收簿手17人，苗栗縣警察局提醒民眾詐騙花樣多，如有疑問可撥「110」或「165」查證 。

苗栗檢警今天公布詐騙集團利用拍賣網站匿名性，製造查緝斷點，提醒民眾注意。圖／苗栗...
苗栗檢警今天公布詐騙集團利用拍賣網站匿名性，製造查緝斷點，提醒民眾注意。圖／苗栗縣警察局提供
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