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無業男榔頭弒父 曾逼父深蹲、伏地挺身今判無期徒刑

2019-07-09 14:49聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市黃姓男子去年10月疑不滿68歲失智父親多次離家出走，體罰父親深蹲又遭反抗，持榔頭將人打死，犯後又辯是父親自己撞到桌角卸責，矢口否認犯行，但檢警調查其父傷勢與榔頭形狀吻合，鐵鎚握柄又驗出他的DNA，將他起訴；新北地院審理此案，今天依殺害直系血親尊親屬罪判黃無期徒刑。全案可上訴

事情發生在去年10月14日上午，黃男行凶後還打119報案，宣稱黃父是跌倒撞到桌角，但黃父過世後，檢警相驗發現死者頭部、臉部有多處傷口，雙手也有其他舊傷，認為其中有異；由於黃母證稱黃男有時候會體罰黃父，檢警認定他涉嫌重大，相驗時當場將他逮捕，法院訊後也裁定羈押。

偵訊時，黃男承認有叫父親做過深蹲、伏地挺身和仰臥起坐，辯稱原因是父親頭部開過刀，行動和思緒反應比較遲緩，希望能藉運動刺激活絡其腦部運作；對父親身上傷勢，他坦承有拿榔頭木柄打其四肢，但否認有用榔頭攻擊。他辯稱當天是父親不聽從指示，見他拿鐵鎚警告，出手想要奪取，結果在爭搶時打到自己。

檢方調查，黃父除了臉部有被榔頭攻擊痕跡，頭部兩側和後腦勺也有也有同樣傷勢，根本不可能是面對面爭搶鐵槌時造成，加上法醫解剖相驗認定死亡方式是「他殺」，最後未採信黃男說法。

新北市黃姓男子去年10月疑不滿68歲失智父親多次離家出走，體罰父親深蹲又遭反抗，...
新北市黃姓男子去年10月疑不滿68歲失智父親多次離家出走，體罰父親深蹲又遭反抗，持榔頭將人打死，今天被新北地院依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑（示意圖）。記者陳俊智／攝影
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