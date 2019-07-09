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影／警員顏利丞開槍擊斃通緝犯 情況危急仍會大膽用槍

2019-07-09 14:37聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市永康警分局大橋派出所警員顏利丞今天說，從去年開槍到今年檢方不起訴整個過程後，讓他有信心，如下次執法時遇到情況危急，他仍然會大膽使用槍械。顏丞利去年4月開槍擊斃開車拒捕翁姓通緝犯，被翁家屬指控涉及業務過失致死罪嫌獲南檢不起訴。

顏利丞說，當他收到檢方寄來不起訴處分書，整個心理重擔完全卸下來，感謝台南市警察局、永康警分局和南檢檢察官相挺，對提升警察士氣有很大幫助，尤其是警察局長黃宗仁事後就到醫院探視他，並整合警友會資源協助他打官司，讓他無後顧之憂。

警專33期的顏利丞，當警察2年多，去年4月16日在台南北區追緝翁嫌時，因同事劉耿銘遭竊盜通緝嫌犯翁國銘駕車拖行，顏見狀開槍制止，翁嫌最後因中槍不治，翁家屬指控顏涉及業務過失致死。翁的母親對顏獲不起訴處分表示沒意見，也未再提上訴。

顏利丞表示，開槍主要為了威嚇翁停車，翁當時駕車朝他方向倒車，他向右閃避，車子倒車後又再往前衝，他見狀朝車子右前座開槍，因知道開槍打輪胎用處不大，且劉耿銘正和翁國發生拉扯，他不敢朝駕駛座開槍。

至於鐵路警察李承翰不幸被逃票民眾涉嫌持刀刺死，顏利丞說，李非常勇敢，在當時氛圍敢空手上前奪刀，膽識過人，他自己也曾遇過被歹徒攻擊的危險，知道員警面臨生命危險的壓力，李最後不幸英勇殉職，令人遗憾。

台南市永康警分局大橋派出所警員顏丞利說，從開槍到檢方不起訴整個過程後，讓他有信心...
台南市永康警分局大橋派出所警員顏丞利說，從開槍到檢方不起訴整個過程後，讓他有信心，如下次遇到情況危急，他仍然會大膽使用槍械。記者黃宣翰／攝影
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警察通緝
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