台網站換匯人民幣 6年13億台幣流中國大陸

2019-07-09 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



刑事局南打偵五隊今宣布破獲國內網路交易平台「百Ｘ站」涉經營兩岸地下匯兌，提供加入會員者匯款台幣，便能儲值中國大陸支付寶，或代付淘寶網貨款，6年來光台幣匯出金額高達13億元，檢警搜索並帶回網站負責人李姓夫妻檔、蔡姓掛名人頭，依違反銀行法送辦，台北地檢署訊後命令李交保20萬、蔡10萬元。

據了解，「百Ｘ站」網站上周三遭搜索後，公告系統維護，上周四再公告「因主管機關規範，儲值及代付業務停止運作」。

警方調查，李姓男子（47歲）曾從事電子商務，和妻子徐女（47歲）2013年起架設「百Ｘ站」並進行公司登記，徐女擔任董事，找來蔡姓男子（43）當掛名負責人，另還請2名員工擔任客服。

警方查出，需要換匯的民眾加入「百Ｘ站」會員後，將所需換匯或代付的金額下單，再匯台幣至該網站提供的銀行戶頭，幾乎不到1小時，會員指定的支付寶帳戶就會入帳，或完成支付淘寶網消費的款項。

據深入追查換匯方式，李姓男子等人提供給會員一組國內銀行的戶頭，會員匯入台幣後，李等人會先轉為美金，再匯到「OBU（Offshore Banking Unit）」（國際金融業務分行）的帳戶，再轉匯到香港的銀行戶頭，從香港的帳戶轉成人民幣，再以另種地下匯兌方式轉到大陸的支付寶。

由於台幣匯人民幣每天有額度上限，李姓男子等人提供較高額度，且匯兌迅速，深獲不少民眾愛用，成立至今累計8000多名會員，數十萬筆匯兌，其中金額最高的一筆達93萬元；警方清查不少會員用來支付淘寶網消費，也不排除公司行號換匯。

警方推算，李等人靠著匯差，犯罪所得約3000多萬元，報請北檢指揮後上周三前往李姓夫妻於心北新莊區豪宅、新店區蔡的住處及「百Ｘ站」位在台北信義區辦公大樓搜索，查扣帳戶612萬及新莊豪宅。