永康警員開槍擊斃通緝犯 南檢：符合用槍時間不起訴

2019-07-09 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市永康警分局大橋派出所員警顏利丞去年4月，在北區西門路開槍擊斃拒捕翁姓竊盜通緝犯，事後遭翁家屬提告業務過失致死，讓警械使用問題再度浮上檯面。案經台南地檢署調查後不起訴顏。南檢今天說，檢察官認為顏當時依法追捕通緝犯，顏同事劉耿銘為阻止翁駕車逃逸，遭翁駕車拖行，造成劉立即生命危險，加上現場位於鬧區，上午9點多上班通勤時間人車眾多，顏開槍制止翁駕車脫逃，符合警械使用條例規範，並未逾越必要程度，難認為有何過失。

嘉義台鐵刺警案引發各界對員警值勤安全，用槍時機等問題格外關注，其中，台南永康警員劉耿銘、顏利丞，去年4月16日在台南北區追緝翁嫌時，因劉耿銘遭嫌犯翁國銘駕車拖行，顏見狀開槍制止，翁嫌最後因中槍不治，該案受到全台矚目。

開槍的顏員事後遭家屬質疑為何要用槍並控告顏涉及業務過失致死，南檢經過近1年調查後，今年3月不起訴顏利丞。顏供稱，翁當時駕車朝他方向倒車，他向右閃避，車子倒車後又再往前衝，他見狀朝車子右前座開槍，因知道開槍打輪胎用處不大，且劉耿銘正和翁國發生拉扯，他不敢朝駕駛座開槍，開槍主要為了威嚇，並非想射擊死者。