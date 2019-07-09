好消息！台中受虐女嬰病況好轉 今轉普通病房

2019-07-09 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市太平1歲小女嬰上個月疑似遭到郭姓保母虐傷命危，經送往中國醫藥大學兒童醫院加護病房搶救，就醫時顱內出血，研判「救活也恐成植物人」，但醫療團隊仍不放棄積極搶救，透過低溫療法等全力搶救，女嬰病況好轉，前天媽媽生日，女嬰緊握媽媽手指，展現生命力，院方經評估後，今天將女嬰轉往普通病房，後續由媽媽接手照護。

這名女嬰在6月21日就醫時顱內出血、左手臂骨折，身上有疑似瘀傷，經送往中國醫藥大學兒童醫院加護病房搶救，女嬰經手術清除腦部血塊，當時昏迷指數只有3，中國醫藥大學兒童醫院醫療團隊不放棄，持續搶救，並搭配低溫療法，昏迷指數慢慢升到6、腦壓恢復正常，也能自主呼吸，眼球能動、會感到痛，病況逐步好轉，在今天進普通病房。

台中榮總兒童加護中心病房主任詹聖霖說，低溫療法適用於心跳停止一段時間，搶救回來後仍無法清醒的患者。德國車神舒馬克滑雪重創頭部昏迷、南韓三星集團總裁李健熙心臟病發，也是採用低溫療法治療，讓兩人順利在昏迷後甦醒。