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台詐犯南韓坐牢 「零下18度 一周洗一次熱水澡」

2019-07-08 23:56聯合報 記者陳宏睿／台中報導

詐騙集團在南韓濟州島設機房，廿二名涉案人在當地服刑後遣返台灣。 記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團在南韓濟州島設機房，廿二名涉案人在當地服刑後遣返台灣。 記者陳宏睿／翻攝
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台籍詐欺犯在韓國設立電信機房詐騙大陸人，前年底由台、韓聯手查獲，其中廿二人在韓國刑滿或假釋出獄後遣返回台；他們說，韓國冬天很冷，每天在牢房裡冷到發抖，零下十八度低溫時，一周只有一天能洗熱水澡，簡直痛不欲生，根本是非人待遇。

他們還說，南韓監所管理員經常恐嚇說「服刑期滿就送回大陸」，讓他們飽受內心煎熬；從早到晚的菜色「都是紅色的泡菜」，看到就想吐。當他們從我國警方手上接過排骨便當後還齊聲歡呼「終於不用吃泡菜了」，辦案人員冷冷回應「早知如此何必當初」。

刑事局在桃園機場接手押解這夥人，六日依組織犯罪條例罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命他們以三萬元至十萬元不等金額交保；檢警表示，南韓法院是審判詐團成員詐欺罪，台灣是究辦他們違反組織犯罪防制條例，應該不會有一罪兩罰等問題，也展現我國打擊詐騙集團的決心。

警方說，刑事局和台中市警方前年底接獲線報，台籍白姓男子（四十歲）在台灣招募人手，到南韓濟州島租屋設立機房，鎖定大陸地區民眾行騙。經刑事局和南韓警方合作，前年十二月廿日在當地破獲這處機房，逮捕白姓男子等五十一名台籍、七名大陸籍及兩名南韓籍成員，追出他們至少已得手一千四百萬元。

當時大陸曾要求南韓以「一中原則」處理涉台問題，但南韓法院依詐欺罪判台籍成員有期徒刑三年至六年不等，都在當地服刑。其中廿二名台籍成員本月五日因服刑期滿或假釋出獄，南韓並未將他們送往大陸，而是依台韓司法互助默契遣返回台。

南韓韓國詐欺
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