調查局高官造謠蘇揆擲筆？顏正義反駁：是提醒別轉傳

2019-07-08 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



網傳影片指行政院長蘇貞昌疑出席鐵路警察李承翰的告別式，簽名後摔筆，蘇貞昌已澄清並非事實，警方正追查造謠者；不料臉書粉專「只是堵藍」貼出一張LINE截圖，指高市調處副處長顏正義疑也涉造謠，不過今天本報記者詢問本人，顏強調自己轉貼此訊息，是為告知群組成員「不要再轉傳」，沒想到卻遭截圖。

顏正義說，他知道蘇院長摔筆的影片及文字是假消息，所以特地轉傳到他同期同學們的LINE群組，為了告訴其他眾多成員「這是假消息，不要再轉傳了」，不料他PO的內文，又被刻意截圖，他感到相當納悶，也不知道是誰截的圖。

顏正義表示，有媒體已照網路貼文的內容作出報導，他認為根本不是事情的全貌，已經致電要求更正新聞，不過顏目前尚不會有進一步動作，但不希望繼續對他不實報導。