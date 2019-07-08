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調查局高官造謠蘇揆擲筆？顏正義反駁：是提醒別轉傳

2019-07-08 18:29聯合報 記者林伯驊╱即時報導

網傳影片指行政院蘇貞昌疑出席鐵路警察李承翰的告別式，簽名後摔筆，蘇貞昌已澄清並非事實，警方正追查造謠者；不料臉書粉專「只是堵藍」貼出一張LINE截圖，指高市調處副處長顏正義疑也涉造謠，不過今天本報記者詢問本人，顏強調自己轉貼此訊息，是為告知群組成員「不要再轉傳」，沒想到卻遭截圖。

顏正義說，他知道蘇院長摔筆的影片及文字是假消息，所以特地轉傳到他同期同學們的LINE群組，為了告訴其他眾多成員「這是假消息，不要再轉傳了」，不料他PO的內文，又被刻意截圖，他感到相當納悶，也不知道是誰截的圖。

顏正義表示，有媒體已照網路貼文的內容作出報導，他認為根本不是事情的全貌，已經致電要求更正新聞，不過顏目前尚不會有進一步動作，但不希望繼續對他不實報導。

據「只是堵藍」昨晚臉書貼出一張LINE截圖，顯示顏正義的LINE帳號，PO出疑似和網傳蘇貞昌簽名摔筆相同影片，及文字「殉職員警的會場，你不願意來就別來．．．」；「只是堵藍」也點名「疑似高雄市調處副處長」，更批評「這種造謠真的很消費死者，而且還疑似檢調人員，有這種政治立場應該是少數，但這實在很不應該」。

臉書粉專「只是堵藍」昨晚貼文，質疑高市調處副處長疑轉貼行政院長蘇貞昌丟筆的造謠影...
臉書粉專「只是堵藍」昨晚貼文，質疑高市調處副處長疑轉貼行政院長蘇貞昌丟筆的造謠影片。圖／翻攝臉書「只是堵藍」
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高市調處副處長顏正義在LINE群組對話被截圖爆料。圖／翻攝臉書「只是堵藍」
高市調處副處長顏正義在LINE群組對話被截圖爆料。圖／翻攝臉書「只是堵藍」
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