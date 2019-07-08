影／檢調及台北關連破3件毒品闖關 截毒380公斤

2019-07-08 17:17 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



法務部調查局與關務署台北關等單位在桃園地檢署的指揮下，今年上半年連續在桃園機場攔截3批毒品闖關案，總共查獲愷他命及安非他命共380公斤。桃園市調查處與台北關8日下午在台北關大禮堂舉行破案記者會，由桃園市調查處處長汪仁成與台北關關務長陳依財說明聯合查緝經過。

出席這場聯合緝毒記者會的包括調查局副局長林玲蘭、桃園地檢署襄閱主任檢察官楊挺宏、桃園地檢署主任檢察官江祐丞、關務署副署長陳善助、關務署關務查緝組組長陳木生、關務署督察室主任廖榮旭、桃園市政府警察局警政監王炳煌、台中市警東勢分局分局長蔡元戎等查緝有功單位主管，現場380公斤安非他命或愷他命毒品全部排開，宣示政府截毒於關口的決心。

緝毒單位指出，今年初2批從緬甸空運來台的冷凍金線魚運到桃園機場，依慣例貨主會在保麗龍箱內放上保冷劑確保魚貨處於低溫狀態，台北關關員用X光透視發現保冷劑異常，開箱檢查發現箱子底層的保冷劑包內全部裝了愷他命，總重318公斤。

隔了1周台北關機動稽核組關員篩檢從馬來西亞進口貨物，覺得48台汽車專用的臭氧消毒機相當可疑，注檢攔截並開箱檢查，發現裡面夾藏了21公斤愷他命。至6月台北關快遞機放組關員用X光檢查1批從大陸經澳門轉口運到的燈具，在密封的金屬散熱管內查獲安非他命，經過濾其他艙單，也攔截到另1批相同的貨物也夾藏毒品，共起出安非他命41公斤。

這3件在桃園機場攔截到的毒品，台北關交由調查局桃園市調查處報請桃園地檢檢察官指揮偵辦，先後在桃園市中壢區、高雄市彌陀區、台中市豐原區等地，逮捕或拘提主嫌11人到案，經檢察官向法院聲請羈押全部獲准，檢調將繼續溯源追緝幕後販毒集團。