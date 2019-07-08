中國漁船越界非法捕撈 台中海巡押回11人偵辦

2019-07-08 16:51 中央社 台中8日電



一艘中國籍漁船今天越界到台中外海捕魚，台中海巡隊派遣巡防艇到場要求停船檢查，對方卻蛇行拒檢，經強勢登檢發現船上有漁獲300公斤，經依法海拋後，押回船長等11人偵辦。

台中海巡隊副隊長陳俊男表示，上午5時27分，艦隊分署台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台報案指出，台中市大甲溪外海27浬處，有中國籍漁船出沒，疑似越界捕撈。

台中海巡隊獲報後，立即派遣巡防艇趕到現場，在台中港外約28浬，發現1艘無名的中國籍越界作業漁船，經廣播要求檢查，對方卻蛇行拒絕受檢，經強勢登檢後發現船隻企圖塗銷船名規避查緝，船上計有35歲中國籍黃姓船長等11人，船艙並有漁獲300公斤，依法實施海拋。

另查出船隻於民國108年7月5日自中國福建省的漁港出港，因漁船非法越界捕魚事實明確，立即將船隻及黃姓船長等11人，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，由巡防艇押返台中港隊部碼頭偵辦。依法，這艘120噸重的中國漁船越界補魚將被裁罰新台幣60萬元至120萬元。

時值中國非洲豬瘟橫行，本次扣留漁船經清艙雖未發現豬肉等其他製品，仍通報海巡署中部分署第三岸巡隊派員至碼頭實施全面消毒工作，以防疫病境外移入。

台中海巡隊表示，為彰顯政府守護海疆、維護海洋資源及保護漁民權益的決心，籲請民眾共同打擊越界中國漁船，若發現海上不法，可撥打海巡118電話報案，或透過台灣區漁業廣播電台通報。