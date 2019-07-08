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哭哭！台人在南韓犯詐欺 南韓關出來回台再送法院審

2019-07-08 15:57聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局電偵大隊第二隊前年底提供線索，與南韓警方合作，破獲以白姓男子為首的詐欺集團，查獲60人，其中51名台灣人經南韓法院審理後，已被判刑3年至6年不等徒刑確定，其中22人因在南韓服刑期滿或可以假釋，已在5日被南韓遣送回台，但涉案22人並非回台就是自由身，涉案人由刑事局接收後，將再依組織犯罪條例罪嫌論處，由台中地檢署偵辦後，依法論處。

資深檢察官表示，根據刑法規定，犯下加重詐欺罪，就算是在中華民國境外，台灣還是有司法管轄權，涉案人雖然在他國已依他國法令論科處刑，但返台後，並非就是無罪之身，除非是刑法規定的輕罪，返台後才可能免遭檢察機關的起訴、法院的判刑。

資深檢察官表示，但以在中華民國境外成立詐欺機房，以牟取不法利益的嫌犯，台灣的檢察機關還是可以根據涉案人的犯罪事證，依法提起公訴，並移送法院審理，因為司法權也是彰顯國家主權的一環，不過法院審理相關案件時，若涉案人已在外國服刑，法官會視情況，在量刑時予以考量，不會「判到滿」。

資深檢察官表示，台灣與日本、韓國雖無邦交，但在檢警機關已有長期合作的默契，以走私毒品或詐欺案件來說，涉案人在日、韓二國被查獲後，接受當地政府法院審理，服刑期滿需要遣送時，還是會依涉案人的護照，將涉案台人遣送回台，已是長期建立的默契。

白姓男子為首的詐騙集團在南韓濟州島犯下詐欺罪，遭南韓判刑服刑期滿後，5日被遣送回...
白姓男子為首的詐騙集團在南韓濟州島犯下詐欺罪，遭南韓判刑服刑期滿後，5日被遣送回台。記者陳宏睿／翻攝
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詐欺南韓檢察官
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