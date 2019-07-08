台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

2019-07-08 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



刑事局、台中市警方前年底與南韓警方合作，在當地破獲以白姓男子等首的詐騙機房，查獲白等60名台籍嫌犯。案經南韓法院審理判決後，其中22名台灣人因涉案情節較輕，在當地服刑期滿或假釋後，本月5日遣返回台，全案當初查獲時，大陸曾召開記者會，要求邦交國需依照「一個中國」原則處理涉台問題，但南韓仍依台、韓之間的司法互助默契，將22名涉案台灣人遣送回台，全案6日依組織犯罪條例罪嫌移送台中地檢署，訊後命涉案人依3至10萬元交保。

刑事局電偵大隊第二隊表示，全案是前年底接獲情資後，將情資提供給南韓警方，讓南韓警方在同年12月20日在濟州島的5樓公寓內，查獲以白姓男子（40歲）為首的詐騙集團，並在現場查扣104支手機，南韓警方破門攻堅時，詐團成員還涉嫌在現場燒毀教戰手冊等贓證物，全案共查獲51名台灣人、7名大陸人、2名南韓人。

全案60人在南韓審判後，51名台人分別遭南韓法院判處3年至6年不等徒刑，都經判刑確定，南韓警方當初查獲時，還曾發布新聞，大陸當時還曾在記者會公開表示，希望邦交國以「一個中國」原則處理涉台問題。

刑事局電偵大隊第二隊指出，涉案51名台灣人當中，有22人因涉案情節較輕，以服刑期滿或可假釋出獄，都在5日被南韓警方遣送回台，由刑事局接收後進行詢問，並再依組織犯罪條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦，6日經檢察官訊問後，命22人依3萬至10萬元不等金額交保。