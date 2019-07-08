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兩少女IG上互嗆 約出協調反害男友人被砍

2019-07-08 12:24聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

一名21歲鄭姓男子昨晚凌晨2時許，在新北市板橋區環河西路五段福州橫移門堤外停車場與友人聊天時，遭一群騎乘機車的男子持刀劃傷背部，造成約20公分的刀傷，經友人陪同送往亞東醫院後無生命危險，警方則在調閱監視畫面後，鎖定作案車輛，查緝涉案7人到案偵訊中。

據悉，鄭男因18歲的邱姓女友人因故與另一19歲的黃姓女子在社群軟體Instagram上發生口角衝突，邱女的另一18歲蘇姓女友人便因此出面協調，雙方約定今日凌晨在停車場見面，邱女要向黃女道歉，未料當邱女帶著友人抵達現場後，就遭數名男子騎乘機車包圍並持刀追砍，鄭男因此遭劃傷背部，造成約20公分的刀傷口，由李姓友人陪同送往亞東醫院治療，無生命危險；犯案人在犯案後則立即騎乘機車逃逸。

警方獲報後立即派遣轄區大觀派出所線上警力6人前往現場，並啟動快打機制，加派9名警力前往支援。警方到場後，將鄭男在場的11名友人帶回派出所了解案情，並在調閱監視器後，鎖定作案車輛，查緝涉嫌砍人的6名男子到案說明，第7人則在稍早自行投案。由於涉案7人皆否認持刀砍人，案發後犯案刀子也遭丟棄，警方目前仍在追查當中，也將7人依傷害罪嫌送辦。

涉嫌砍傷鄭男的一行人在犯案後騎乘機車逃逸。記者柯毓庭／翻攝
涉嫌砍傷鄭男的一行人在犯案後騎乘機車逃逸。記者柯毓庭／翻攝
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板橋警方第一時間便逮捕涉案6人，第7人則於稍早自行投案。記者柯毓庭／翻攝
板橋警方第一時間便逮捕涉案6人，第7人則於稍早自行投案。記者柯毓庭／翻攝
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