兩少女IG上互嗆 約出協調反害男友人被砍

2019-07-08 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名21歲鄭姓男子昨晚凌晨2時許，在新北市板橋區環河西路五段福州橫移門堤外停車場與友人聊天時，遭一群騎乘機車的男子持刀劃傷背部，造成約20公分的刀傷，經友人陪同送往亞東醫院後無生命危險，警方則在調閱監視畫面後，鎖定作案車輛，查緝涉案7人到案偵訊中。

據悉，鄭男因18歲的邱姓女友人因故與另一19歲的黃姓女子在社群軟體Instagram上發生口角衝突，邱女的另一18歲蘇姓女友人便因此出面協調，雙方約定今日凌晨在停車場見面，邱女要向黃女道歉，未料當邱女帶著友人抵達現場後，就遭數名男子騎乘機車包圍並持刀追砍，鄭男因此遭劃傷背部，造成約20公分的刀傷口，由李姓友人陪同送往亞東醫院治療，無生命危險；犯案人在犯案後則立即騎乘機車逃逸。