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老牌醫院上街頭 屏東國仁醫院員工抗議假扣押執行粗暴

2019-07-08 12:03聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東國仁醫院與陳姓債權人等有債務關係，雙方纏訟多年，最近債權人向法院聲請假扣押，卻被國仁醫院質疑假扣押雙重認定，而且執行粗暴，又遲遲不發裁定文無法抗告，已嚴重影響醫院運作，甚至連員工的薪水都無法如期發放，今天上午國仁醫院院長鍾瑞嶂率員工近百人到屏東地院抗議，連救護車都掛上抗議布條，引起不少民眾側目。

屏東地方法院民事執行處審判長王致傑表示，債權人第一次向法院聲請假扣押，後來因故撤回，後來又第二次聲請，因此沒有雙重認定的問題，另假扣押並不會事先通知當事人，執行過程均符合程序；至於裁定文可在執行其間或執行完畢後7天內發出，當事人有異議可提抗告。

國仁醫院是屏東市區的老牌醫院，目前有員工400多人，近年疑為債務問題，帶給醫院不小的壓力，院長鍾瑞嶂表示自己從醫近40年，既無脫產也不可能潛逃，但法院粗暴的假扣押執行程序，已引起員工及家屬極度不滿。

院方指出，受假扣押影響，5月的員工薪水延遲了半個月才發放，上月薪水目前只發了半薪，這幾年他們為了維持醫院正常運作，一直很努力，但法院僅以債權人聲請假扣押，就扼殺了醫院生路，連健保費、私人珠寶都全部扣押，而且態度粗暴，實在令人不服。

今天上午屏東一度下雨，但醫院院長鍾瑞嶂親自帶隊到屏東地院民事法庭舉牌抗議，一度遭屏東分局舉牌警告，而今天上午屏東地院也終於發下假扣押裁定文，國仁醫院的抗議員工平和散去。

屏東國仁醫院員工近百人今天上午到屏東地院抗議法院執行假扣押過程粗暴，已嚴重影響員...
屏東國仁醫院員工近百人今天上午到屏東地院抗議法院執行假扣押過程粗暴，已嚴重影響員工權益，連救護車都出動抗議。記者翁禎霞／攝影
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屏東國仁醫院員工近百人今天上午到屏東地院抗議法院執行假扣押過程粗暴，已嚴重影響員...
屏東國仁醫院員工近百人今天上午到屏東地院抗議法院執行假扣押過程粗暴，已嚴重影響員工權益。記者翁禎霞／攝影
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屏東國仁醫院員工近百人今天上午到屏東地院抗議法院執行假扣押過程粗暴，已嚴重影響員...
屏東國仁醫院員工近百人今天上午到屏東地院抗議法院執行假扣押過程粗暴，已嚴重影響員工權益。記者翁禎霞／攝影
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屏東國仁醫院員工近百人今天上午到屏東地院抗議法院執行假扣押過程粗暴，已嚴重影響員...
屏東國仁醫院員工近百人今天上午到屏東地院抗議法院執行假扣押過程粗暴，已嚴重影響員工權益，警方在民事法庭前層層警戒。記者翁禎霞／攝影
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