老牌醫院上街頭 屏東國仁醫院員工抗議假扣押執行粗暴

2019-07-08 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東國仁醫院與陳姓債權人等有債務關係，雙方纏訟多年，最近債權人向法院聲請假扣押，卻被國仁醫院質疑假扣押雙重認定，而且執行粗暴，又遲遲不發裁定文無法抗告，已嚴重影響醫院運作，甚至連員工的薪水都無法如期發放，今天上午國仁醫院院長鍾瑞嶂率員工近百人到屏東地院抗議，連救護車都掛上抗議布條，引起不少民眾側目。

屏東地方法院民事執行處審判長王致傑表示，債權人第一次向法院聲請假扣押，後來因故撤回，後來又第二次聲請，因此沒有雙重認定的問題，另假扣押並不會事先通知當事人，執行過程均符合程序；至於裁定文可在執行其間或執行完畢後7天內發出，當事人有異議可提抗告。

國仁醫院是屏東市區的老牌醫院，目前有員工400多人，近年疑為債務問題，帶給醫院不小的壓力，院長鍾瑞嶂表示自己從醫近40年，既無脫產也不可能潛逃，但法院粗暴的假扣押執行程序，已引起員工及家屬極度不滿。

院方指出，受假扣押影響，5月的員工薪水延遲了半個月才發放，上月薪水目前只發了半薪，這幾年他們為了維持醫院正常運作，一直很努力，但法院僅以債權人聲請假扣押，就扼殺了醫院生路，連健保費、私人珠寶都全部扣押，而且態度粗暴，實在令人不服。