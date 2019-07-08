影／台鐵喋血案有功人員受獎無喜悅 全場默哀一分鐘

2019-07-08 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



鐵路警察李承翰處理補票糾紛因公殉職，震撼全國，但當時車上的旅客，在警方及台鐵人員保護下，沒有受到傷害，台灣鐵路管理局長張政源今天在嘉義火車站表揚有功人員，但受獎人員神情哀戚，毫無喜悅之情，在表揚開始前，全場為李承翰默哀一分鐘，不少旅客停下腳步，也一同哀悼。

台鐵局表揚高雄車班組車長傅至宏、嘉義站員呂秉諭、嘉義車班組車長沈俊吉和嘉義市第一分局長榮派出所警員張宇哲、李春霖等人。傅至宏當時第一個與歹徒對峙，後來請求警方支援，警察卻因公殉職，讓他承受外界壓力，事件發生後，台鐵為他安排心理諮商，他直到昨天才上班，在妻子的陪同下來到表揚會場。

夫妻倆今天緊緊牽著雙手，傅妻想到丈夫的煎熬，哽咽地說「丈夫30年來以台鐵為家，即便發生這次事件，全家仍很支持他，會陪伴他回到工作崗位」。

傅回憶，鄭男當時在第三車廂已答應要在嘉義站下車，但又跑到第四車廂持續大吼大叫，才通報鐵路警察，第一時間並沒有看到他拿水果刀，後來警察上來，才看到他拿刀子要做攻擊，「路警犧牲了生命，使全車的旅客沒受到傷害，這點讓他很難過、不捨」。

傅妻說，丈夫是很盡責的人，當時一方面要疏散旅客，又要協助路警，有些媒體的報導有失公允，說他還顧著護設備，但那設備是無線電，是求救的設備；當天丈夫做筆錄到凌晨一點多，隔天又到彰化繼續上班，完全沒休息時間，承受很大壓力。