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鐵路警殉職 警遇妨害公務強力執法…基層嘆為難

2019-07-08 00:43聯合報 記者李承穎卜敏正黃宣翰／連線報導

資深員警認為，「警察欠缺的是執法尊嚴與社會地位」。圖為執勤的鐵路警察。 圖／聯合...
資深員警認為，「警察欠缺的是執法尊嚴與社會地位」。圖為執勤的鐵路警察。 圖／聯合報系資料照片
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鐵路警察李承翰處理糾紛殉職，警察執法問題再度引發關注；基層年輕員警多主張碰到鬧事就強制力逮捕，依妨害公務罪嫌究辦，但資深員警認為如何有效排除及壓制才是關鍵，「警察欠缺的是執法尊嚴與社會地位」。如何處理妨害公務糾紛，警界也存在世代差異。

近年挑戰警察公權力的事件屢見不鮮，警政署除修法對聚眾鬥毆採更強硬手段，也要求員警善用社會秩序維護法裁罰，但在李承翰殉職後，又發生雲林兩名員警執勤時遭拒檢者開車衝撞。政府不斷要求員警展現嚴正執法態度，但基層卻普遍慨嘆安全執勤困難。

有資深員警說，早年警察有權威，訓斥就能讓鬧事民眾冷靜解散，非必要不會逮捕法辦，因為不僅製作筆錄費時，司法也不一定能有效制裁，能「立即排除」是最好方式。

台南市陳姓警員說，執行取締酒駕勤務時，常有喝酒民眾情緒失控、對員警破口大罵；老警員大多會等酒駕者情緒平穩再酒測，年輕警員則忍耐度低，被辱罵就堅持法辦。

陳說，以前警察「事緩則圓」，派出所事情多，法辦徒增困擾；且妨害公務一般多是六個月以下徒刑，或拘役得易科罰金，嚇阻效果有限，更別說不痛不癢的社維法。

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年輕員警則多主張應強力執法。台北市洪姓警員去年取締交通違規被罵三字經，當場依妨害公務罪逮捕對方，還自己寫訴狀提民事求償；洪說當時將人帶回派出所，很多學長認為他「自找麻煩」，但他認為第一時間強勢執法要維護警察尊嚴，就算對方只判罰金也不要怕麻煩。

林姓資深警員說，台灣社會人權高漲，民眾動不動檢舉，讓警察不勝其擾，只能隨身攜帶密錄器自保；警察執法會如此辛苦，其實和地位、尊嚴有關。

刑事局統計，近三年妨害公務罪移送案件逐年增加，社維法第八十五條的妨害公務也從以往個位數上升到去年的廿五件。林姓警官說，若未達對公務員強暴脅迫程度，例如對警察大吼大叫、大動作揮舞等，越來越多年輕員警會依社維法移送裁罰，相信強力執法會成為新世代警察共識。

警察妨害公務
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