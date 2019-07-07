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高雄罷韓店家被嗆放火 警加強巡邏保護

2019-07-07 19:47中央社 高雄7日電

各地韓粉響應「高雄觀光日」活動，高市鹽埕區一家力挺「罷韓」的香蕉煎餅店昨天貼文反制，引來網友揚言要對店家放火，「罷韓」民眾今天來店消費相挺，警方加強巡邏保護店家。

「高雄觀光日」昨天號召韓粉來高雄旅遊，出示國旗等配件消費可享優惠，鹽埕區這家香蕉煎餅店力挺「罷韓」行動，貼文只要穿國旗裝、國旗配飾來店消費「原價70元香蕉煎餅特價1000元」賣給韓粉，慶祝高雄發大財，加以反制；店家另在網路貼文持「罷韓」連署書來店免費送香蕉煎餅一份。

一名婦人韓粉昨天到店家咆哮，嗆罵業者「去死」；另有網友在店家挺「罷韓」活動下留言「你x媽想罷免韓國瑜，小心我燒了你這家店」，「總統大選後，小心出車禍，斷胳斷臂斷腿」等語，業者今天凌晨1時左右至轄區派出所報案。

鹽埕警分局指出，警方昨天獲悉有韓粉來店嗆「去死」，即到店了解，業者認為這是消費者一時情緒化反應不予追究。不過，業者昨天深夜收攤後，發現有人在其店的網路Google店家評論上留言「你x媽想罷免韓國瑜，小心我燒了你這家店」等語，隨後報警。

警方認為，業者在店家官網貼文持「罷韓」連署書來店免費送香蕉煎餅一份，可能因此引來揚言對店家不利的貼文，將循線偵辦。

警方據報受理後全案依恐嚇安全罪偵辦中，並加強對店家巡邏保護。警方指出，今天白天密集巡邏下都未見任何狀況，也沒有接獲店家任何報案。

不過，力挺「罷韓」民眾到這家煎餅店消費，絡繹不絕，業者表示，白天就收到上千份「罷韓」連署書。

韓國瑜罷免
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