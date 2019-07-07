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三重燒烤店酒客大亂鬥遭逮 兩警執勤受傷

2019-07-07 19:27中央社 新北7日電

三重福隆路的燒烤店前今天凌晨發生酒客爭吵，進而成了街頭大亂鬥，警方獲報出動20多人前往處理，有2名員警在控制現場時遭毆傷及腳部踩空受傷送醫，所幸並無大礙。

警方指出，多人是朋友關係相約燒烤店內吃飯飲酒，卻在凌晨3時多因酒後發生爭吵糾紛，進而造成街頭大亂鬥，吵雜聲音也影響了周邊安寧，警方獲報出動快打警力20多人到場處理。

因現場大聲喧嘩及警民在處理過程中有相互拉扯情形，就有民眾在臉書社團「我是三重人」PO文稱「民眾說有很多年輕人打警察，警察有沒有怎樣啊，警察好危險哦」，全案也引起社會矚目。

警方表示，在優勢警力下，警方現場逮捕4名男子並帶返派出所偵辦。其間有兩名員警在處理過程受傷，分別是一人因拉扯中腳部踩空導致膝蓋韌帶撕裂傷，另一人遭人揮拳毆傷頸部及造成臉部擦挫傷，經治療後都無大礙。

但警方在偵辦時，約有20名自稱涉案人親友於4時多前往派出所外聚集叫囂，甚至想闖入派出所，偵查隊隊長鄭偉豪率快打警力前往實施強勢壓制驅離，逮捕涉嫌聚眾滋事2名男子後，警方還逐一盤查在場人員身分及實施保護管束後，聚集人潮也隨即解散。

警方表示，6名涉案人訊後依涉嫌傷害、妨害秩序及妨害公務等罪嫌移送法辦。警方也強調絕不容許有發生街頭暴力及挑釁公權力情事發生，絕對的信心及決心能提供民眾一個安全與安寧的生活環境。

警察妨害公務福隆
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