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反送中／九龍大遊行隊伍起步！高呼釋放被捕者、立即雙普選

影／無辜老農遭槍擊 起因兇嫌懷疑被害人取走電纜線

2019-07-07 16:29聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市務農的張姓男子昨天上午10時許遭林姓男子開槍射中大腿，目前仍在加護病房觀察，警方在今天上午9時許，循線在林住處逮人，並查獲涉案改造手槍與子彈，初步瞭解，全案是因資源回收物的糾紛而起，疑因林懷疑一批放在案發地點附近的電纜線遭張取走，才會找張理論，雙方一言不合，林在一氣之下才會開槍，全案今警詢後，將依殺人未遂、槍砲罪嫌移送法辦。

據調查，張姓男子（62歲）在豐原區國豐路務農，昨天上午10時許前往河堤旁收割時，遇到涉案林姓男子（56歲），因林質疑張將一批放在農田旁的電纜線拿走，不斷質問張「我的紅銅（電纜線）呢？」張直說不知情，但林並不相信，雙方發生口角後，林持改造手槍毆打張頭部，並對張的左大腿開一槍。

當時張的兒子在旁聽到後前往察看，林犯案後隨即逃逸，並將凶槍藏在案發地點附近的隱蔽處，張被打傷後，隨即被送往衛福部台中醫院治療，醫院急救後，在張的左大腿取出一顆彈頭，並交由豐原警分局鑑識人員進行後續採證。

警方昨天根據線索漏夜調查，查出有毒品等多項刑案前科的林姓男子身分，今天上午9時許，在林位於豐原區的住處抓人，當時林正要外出，不知警方已循線找上門，起初林矢口否認犯行，但在警方的詢問後，最後終於吐實，並查獲涉案改造手槍與子彈，涉案手槍將送交刑事局鑑定是否具殺傷力，全案將依槍砲、殺人未遂罪嫌移送法辦。

台中市林姓男子因資源回收物糾紛，昨天涉嫌開槍射擊務農的張姓男子，目前張仍插管在醫...
台中市林姓男子因資源回收物糾紛，昨天涉嫌開槍射擊務農的張姓男子，目前張仍插管在醫院治療，林遭警方移送法辦。記者陳宏睿／攝影
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殺人中醫
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