影／無辜老農遭槍擊 起因兇嫌懷疑被害人取走電纜線

2019-07-07 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市務農的張姓男子昨天上午10時許遭林姓男子開槍射中大腿，目前仍在加護病房觀察，警方在今天上午9時許，循線在林住處逮人，並查獲涉案改造手槍與子彈，初步瞭解，全案是因資源回收物的糾紛而起，疑因林懷疑一批放在案發地點附近的電纜線遭張取走，才會找張理論，雙方一言不合，林在一氣之下才會開槍，全案今警詢後，將依殺人未遂、槍砲罪嫌移送法辦。

據調查，張姓男子（62歲）在豐原區國豐路務農，昨天上午10時許前往河堤旁收割時，遇到涉案林姓男子（56歲），因林質疑張將一批放在農田旁的電纜線拿走，不斷質問張「我的紅銅（電纜線）呢？」張直說不知情，但林並不相信，雙方發生口角後，林持改造手槍毆打張頭部，並對張的左大腿開一槍。

當時張的兒子在旁聽到後前往察看，林犯案後隨即逃逸，並將凶槍藏在案發地點附近的隱蔽處，張被打傷後，隨即被送往衛福部台中醫院治療，醫院急救後，在張的左大腿取出一顆彈頭，並交由豐原警分局鑑識人員進行後續採證。