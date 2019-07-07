水電工結夥行強3把模型槍 代價判刑5年2月

2019-07-07 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市陳姓水電工為取得模型槍供己把玩，前年2月間前往南區一家模型店，和蔡姓同夥佯裝成生存遊戲模型槍枝買家，請老闆把模型槍供觀看、報價後，陳涉嫌持道具槍脅迫老闆搶得3把模型衝鋒槍。台南地院依陳觸犯強盜罪，判刑5年2月；蔡姓同夥觸犯攜帶凶器竊盜和結夥搶奪等罪，判刑2年4月，併科罰金1萬元，全案可上訴。

判決說，陳為取得模型槍供己把玩之用，竟和蔡計畫前往南區一家模型店行搶，為避免遭警方循車牌查獲，2018年2月26日晚上8點多，陳駕駛不知情吳女性友人轎車，搭載蔡前往市區某巷內，由蔡持陳交付扳手，竊得他人停放路邊車輛車牌後懸掛於車上。

同日晚上9點多，陳駕車搭載蔡前往模型店，兩人下車後，先一同進入店內1樓，並佯裝成生存遊戲模型槍枝買家，請老闆拿出數把生存遊戲模型槍供觀看、報價後，再由陳謊稱現金不足要回車上拿錢。陳返回店內後，手持不具殺傷力道具手槍指向老闆 ，並稱:「老闆不好意思，這些槍我都要了！」，脅迫交付價值約4萬多元3支模型衝鋒槍得逞後，馬上駕逃逸。案經被害人報警法辦、起訴。